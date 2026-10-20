三上悠亞性感應援拉衣自救 開腔回應直播走光疑雲

日本性感女神三上悠亞自2023年引退AV界後，吸金力更勝從前，2025年底宣布加盟台灣夢想家啦啦隊Formosa Sexy，日前更隨團現身台中洲際迷你蛋上演精彩的應援表演，三上悠亞當日穿上短版斜肩上衣，因尺寸偏細，每當她擺動身體，巨乳幾乎要破衫而出，繼而惹來直播走光疑雲，網上直播即引起熱烈討論。昨日（19日），身在台灣的三上悠亞出席內衣品牌活動，她正面回應走光一事，並稱：「我有看到網上的新聞，我們都有做好安全措施，再怎樣跳舞都不會走光，不用擔心！」

1 分鐘拍大熱閃身步

據了解，她事前已做好防走光措施，內層還有打底，因此即使上衣幾度滑動亦沒有真正造成走光。三上悠亞於上周六（17日）以啦啦隊Formosa Sexy成員身份為球賽作應援表演，當晚她受到服裝尺寸影響，在大幅度跳舞時，上衣不時往下移，只見她得一邊完成舞蹈、一邊用手確認服裝位置「拉衣自救」，但三上悠亞依舊保持專業，面不改容更展臉帶甜美，絲毫沒有受到突發狀況影響表演節奏。

另外，三上悠亞昨日在內衣活動上亦談到她拍攝的「閃身步」影片近日爆紅，她透露是經理人和啦啦隊隊友介紹下，並游說她挑戰才臨時學「閃身步」，並表示；「大概花1分鐘就拍好了。」沒想到會突然爆紅。