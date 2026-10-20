三代同糖｜安德尊激罕半裸演出 「郭總2.0」爆笑還原騙案重要情節

TVB處境劇《愛．回家之三代同糖》安排逢周一至周五晚上8時翡翠台播出，趁住踏入台慶月，《三代同糖》重錘出擊，惡搞《東張》老千熱話個案，邀來「郭總2.0」安德尊（大王）爆笑還原騙案重要情節，大王更激罕作半裸演出！

假富婆大戰真老千

《東張西望》今年8月下旬報道的「霸道總管戀上保安阿姨」個案引起極大迴響，除因為真實情節比劇本更荒謬，更因「東張女神」梁敏巧形容當事人郭總的「鮮艷打扮」似足安德尊引爆熱話。為了更緊貼時事、引發觀眾共鳴，《三代同糖》今晚（20日）將惡搞這個城中話題，推出「假富婆大戰真老千」，更誠邀「事件相關人物」安德尊客串飾演「真老千」，抽水劇情爆笑之餘，安德尊的浮誇打扮及喜感演繹均是亮點。

今集劇情講述Ada（阮兒飾）誤墮「網上情緣騙局」，慘被谷總（安德尊飾）騙走最珍貴的家傳玉墜！同一時間，碧池（林沚羿飾）亦碰上感情騙子，同是天涯淪落人的二人借酒澆愁，碧池醉酒期間答應為Ada奪回玉墜。碧池假扮「富婆」接近谷總，一場鬥智鬥力又爆笑的「追討玉墜大行動」一觸即發。