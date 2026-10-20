葉子楣自爆曾戀伍詠薇已故前夫翁江培 憶男方教識伸脷打茄輪

「一代性感女神」葉子楣日前擔任伍詠薇與李凱賢主持的HOY節目《九運會客室2》嘉賓，更破天荒大爆陳年情史，首度承認自己與伍詠薇首任丈夫翁江培曾有過一段短暫情緣，這段從未曝光的往事，令毫不知情的伍詠薇在鏡頭前大感震驚。
親自教打茄輪
節目中，葉子楣透露自己比伍詠薇更早認識翁江培，當年獲翁江培熱烈追求，對方經常駕勞斯萊斯接送，伍詠薇即謂：「咪又係個架，原來你坐過嗰個位，嗰個位咁多人坐過，暖笠笠。」葉子楣更直言對方是教她「打茄輪」的人，「佢一聽慢歌就同你出去跳舞，跳舞嗰陣時係咪鍾意同你咀嘴，係佢教我打茄輪㗎，鍾意跳舞突然間伸脷！仲話我條脷好軟熟，搞到我一同人kiss慣咗伸脷。」伍詠薇聽罷即激動笑謂：「我𠵱家條氣唔順，雖然你已經唔喺度…… 喂呀，你搶我啲嘢？」葉子楣隨即澄清二人當年從未發生過任何肉體上的關係。
同歷喪偶之痛
葉子楣與伍詠薇同樣曾經歷痛失另一半，葉子楣表示醫生男友呂錫照猝死後，其家人仍對她十分關心；相反，伍詠薇憶起當年與翁江培新婚僅13天，男方便因心臟病發猝死，遇上喪夫打擊，夫家除即向她討回亡夫所贈物品，連一支筆亦不放過，外界更一度盛傳她繼承了1.7億遺產，令她蒙受不少指責。她後來澄清，經歷多年的官司後，自己最終僅分得約900萬港元的法定遺產。