葉子楣自爆曾戀伍詠薇已故前夫翁江培 憶男方教識伸脷打茄輪

親自教打茄輪

節目中，葉子楣透露自己比伍詠薇更早認識翁江培，當年獲翁江培熱烈追求，對方經常駕勞斯萊斯接送，伍詠薇即謂：「咪又係個架，原來你坐過嗰個位，嗰個位咁多人坐過，暖笠笠。」葉子楣更直言對方是教她「打茄輪」的人，「佢一聽慢歌就同你出去跳舞，跳舞嗰陣時係咪鍾意同你咀嘴，係佢教我打茄輪㗎，鍾意跳舞突然間伸脷！仲話我條脷好軟熟，搞到我一同人kiss慣咗伸脷。」伍詠薇聽罷即激動笑謂：「我𠵱家條氣唔順，雖然你已經唔喺度…… 喂呀，你搶我啲嘢？」葉子楣隨即澄清二人當年從未發生過任何肉體上的關係。