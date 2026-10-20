劉愷威新歡黎紀君情史大起底 感情多姿多采偏好「父女戀」

52歲劉愷威與32歲「第四代邦民女」黎紀君（Christy）的「父女戀」正式曝光，二人被拍到在九龍灣甜蜜打波後雙雙大方認愛。劉愷威表示：「多謝大家關心，我們是打網球認識的，大家都有共同興趣，所以很合得來，我們都是簡單的人。」黎紀君亦直認相處自然開心，盼外界給予空間。戀情曝光後，女方豐富的感情史隨即成為焦點，最令人關注的是她今年7月才宣布與拍拖6年的圈外男友分手，卻幾乎無縫接軌地與劉愷威撻着，令網民質疑時間線上是否有重疊。

火速迎新關係

黎紀君與從事金融業的圈外外籍男友相戀長達6年，二人不時在社交網放閃。2024年，她曾向傳媒透露已隨時準備結婚，只待男友求婚，豈料今年7月卻無預警宣布分手。當時她發文感慨「回歸一個人的生活」，並以「忠誠地去愛彼此」暗示分手不涉第三者，二入的愛犬亦隨前度移居倫敦。然而分手不久，她便被揭與劉愷威秘戀兩個月，令外界揣測女方是否移情別戀，二人在分手前已結識。

偏愛成熟男士

回顧黎紀君情史，可謂相當精彩。她早年曾被拍到與周秀娜前度陳偉成（Avis）十指緊扣夜蒲中環。其後，又與「男神」王宗堯高調拍拖，可惜戀情僅維持半年，最終在2016年因「價值觀不同」而玩完；與王宗堯分手後，她火速翻撻英皇集團主席楊受成兒子楊政龍（Alex），二人經歷「三年三分三合」，最終分手收場。此外，她亦曾被拍到與有「A貨陳家樂」之稱的男士拍拖，二人情不自禁摸手仔，態度親暱。從黎紀君的情史可見，她似乎特別偏好比自己年長的男士，鍾情「父女戀」，難怪今次會與年長20年的劉愷威一拍即合。