你的保安李寶安｜何爵天率「臨海峰」保安造勢 李尚正孖妹頭同時段硬撼《三代同糖》

HOY今年發力炮製自家節目，並於今日（20日）在觀塘apm商場大堂舉行「火力全HOY 」十月全新節目排陣發布會，除了HOY一哥一姐李尚正、盧頌恩（妹頭）外，還有不少隔籬台昔日熟悉面孔撐場，包括向海嵐、方健儀、江嘉敏、葉振弘（Marco）、姚正菁、康子妮、張達倫、陸詩韻、占士丁丁，還有吳綺莉、小肥、Jeana何佩霞（前名何珮瑜）、杜小喬、胡孟青等，當中受到網民及視迷期待的HOY首套處境式喜劇《你的保安李寶安》，亦落實10月26日起逢星期一至四於晚上8時正黃金時段播出，周五則加推同劇節目《臨海峯答問大會》，回顧每周劇中搞笑場口，並由導演何爵天率劇中三位演員進行輕鬆chit chat。

今日發布會陣容鼎盛，大受歡迎的《九運會客室》主持伍詠薇（伍姑娘）、李凱賢（Brian@廿四味）亦有現身，而重頭作《你的保安李寶安》亦派出多位演員造勢，由導演何爵天率領飾演「臨海峰」保安的李尚正、妹頭、王耀宏（Meaning）、曾睿智，以及同劇的江嘉敏、Marco、Lolly Talk成員郭曉妍（Ahyo）及劉綺婷（Yanny）齊為新劇落力宣傳。HOY事前一直未有向外透露有關《你的保安李寶安》之播放詳情，今日終於公布會硬撼TVB處境劇《愛．回家之三代同糖》，安排在晚上8時黃金檔播出。其實，HOY早前宣布《你的保安李寶安》已定10月26日首播，社交平台即發起投票活動，著網民投選播放時段，不少網民都揀選晚上8時，紛紛留言希望《你的保安李寶安》可以打贏TVB的《愛‧回家之三代同糖》。