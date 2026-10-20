G.E.M.傳秘婚後公開現身 為李榮浩演唱會站台合唱《自由的你》

華語唱作天后G.E.M.鄧紫棋，本月初爆出秘婚消息，傳出已跟富二代造型師男友Mark（魏俊杰）在紐約教堂低調結婚，不過所屬公司表示不回應藝人私生活。婚訊曝光後，GEM一直未有公開露面及親自回應，前晚（18日）她為李榮浩巡迴演唱會擔任天津站嘉賓，並首次同台獻唱新歌《自由的你》。

揭巡演途中打磨新歌幕後故事

從李榮浩為鄧紫棋製作新歌，到鄧紫棋前往李榮浩演唱會助陣，兩位音樂人的合作正式從幕後走向台前。G.E.M.在今年8月自己的天津演唱會上，曾於台上打趣道：「我會不會很快回來天津呢？」時隔兩月，她果然以李榮浩演唱會嘉賓的身份歸來，並帶來兩人合作的最新作品《自由的你》，早已為是次天津合體埋下彩蛋。

G.E.M.新歌《自由的你》早前已在《I AM GLORIA》深圳尾站首次披露，她與李榮浩在各自密集的巡演行程中推進新歌製作，G.E.M.包辦詞曲，李榮浩負責制作及編曲。從舞台上的演出到幕後的打磨，新歌在巡演期間逐步成形。歌曲上架後，李榮浩在微博分享製作細節：兩版編曲、六版混音、三版母帶。發行背後，是對作品的反覆推敲。G.E.M.隨後發文，坦言深知巡演對時間、體力與心力的消耗，特別感謝李榮浩忙碌之中仍精益求精，讓趕在收官前送出新歌的心願得以實現。如今，鄧紫棋帶著《自由的你》登上李榮浩演唱會舞台，詞曲作者與製作人首次同台合唱，將幕後打磨的成果唱給現場歌迷。作為鄧紫棋全新專輯的先行曲，《自由的你》正在呈現不同的音樂面貌。10月16日，G.E.M.發文透露歌曲最初是在鋼琴上完成寫作，並發布鋼琴彈唱視頻，與科幻感十足的正式發行版本形成不同感覺。從鋼琴上的創作雛形，到邀李榮浩操刀打磨的錄音室版本，再到此次兩人首度同台演唱，聽眾得以通過不同版本，走近這首作品的創作與表達。