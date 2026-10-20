Chantel姚焯菲過大海過boxing day 首辦澳門演唱會既感恩又緊張

Chantel在特別錄製的視頻中分享說：「Hello，大家好嘛？同大家講個秘密，其實返咗嚟紐約讀書只係個零月時間，但係已經非常掛住大家，大家仲記唔記得喺上次演唱會，我講過我會係澳門見到您哋，我終於可以宣布喺12 月26號，我會喺澳門銀河G Box舉行我嘅《想飛 Live Concert 》，希望到時見到大家。」對於能夠有機會將個唱舞台延續到澳門，Chantel表示既緊張又感恩，她由當初青澀的小女孩到逐步累積不同的舞台經驗，她一直珍惜每一次學習和演出的機會，「在今次個唱澳門站，我希望以最純粹的歌聲與真摯情感，和大家分享自己的音樂成長歷程，以及在聖誕佳節為支持和喜歡我的歌迷帶來一個溫馨的晚上。」