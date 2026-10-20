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娛樂
出版：2026-Oct-20 21:00
更新：2026-Oct-20 21:00

Chantel姚焯菲過大海過boxing day 首辦澳門演唱會既感恩又緊張

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Chantel 姚焯菲早前香港個唱，觀眾及媒體反應一致好評 2

姚焯菲官宣將在12月26日，假澳門銀河G Box舉行《姚焯菲 Chantel 想飛 Live Concert 2026澳門站》。

姚焯菲（Chantel）早前順利完成首個香港演唱會，觀眾及媒體反應一致好評，Chantel在個唱中透露年底和大家在澳門見面。Chantel今天（20日）正式官宣將在12月26日，假澳門銀河G Box舉行《姚焯菲 Chantel 想飛 Live Concert 2026澳門站》，票價分別為$680及VIP$1,080兩種，10月21日至26日於輪住買及Patotix供樂迷優先訂購，10月27日起於銀河票務公開發售。

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Chantel在特別錄製的視頻中分享說：「Hello，大家好嘛？同大家講個秘密，其實返咗嚟紐約讀書只係個零月時間，但係已經非常掛住大家，大家仲記唔記得喺上次演唱會，我講過我會係澳門見到您哋，我終於可以宣布喺12 月26號，我會喺澳門銀河G Box舉行我嘅《想飛 Live Concert 》，希望到時見到大家。」對於能夠有機會將個唱舞台延續到澳門，Chantel表示既緊張又感恩，她由當初青澀的小女孩到逐步累積不同的舞台經驗，她一直珍惜每一次學習和演的機會，「在今次個唱澳門站，我希望以最純粹的歌聲與真摯情感，和大家分享自己的音樂成長歷程，以及在聖誕佳節為支持和喜歡我的歌迷帶來一個溫馨的晚上。」

Chantel 姚焯菲12月26日 Boxing Day 舉行《想飛 Live Concert 2026澳門站》Poster Chantel 姚焯菲早前香港個唱，觀眾及媒體反應一致好評 5 Chantel 姚焯菲早前香港個唱，觀眾及媒體反應一致好評 3 Chantel 姚焯菲早前香港個唱，觀眾及媒體反應一致好評 1

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