莊思敏罕談首段婚姻失敗 狠批前夫：男人說話真係唔可信

現年46歲的莊思敏出身富裕家庭，父親為已故大馬拿督莊寶，對於外界經常將她與「富二代」畫上等號，甚至傳她擁有約8億港元的身家。莊思敏近日接受李天穎訪問，親自澄清：「黐線！有我就唔做啦！有我仲會會坐喺度做，去環遊世界啦！」她續承認屋企是比較富裕，「但唔係去到嗰啲好誇張幾十個億身家！」

節目中，莊思敏提到與前夫的短暫婚姻，她透露當年拍拖僅數個月便閃婚，婚前雙方都有共識住在哪裏，如何可以容易見面，她表示當下出現了很多承諾，「我梗係深信呢啲承諾會兌現，但結完婚後出現好多問題，所以呢啲承諾就冇兌現到。」莊思敏更笑指：「男人說話真係唔可信。」她續指在離婚手續上要經過很多法律程序，「最快都要一年。2023年頭文件就處理好咗，所以我哋真係結咗婚嘅日子只得一年，而一年裏面又撞上口罩問題，又飛唔到，計計埋埋相處嘅時間可能得幾個月。」她笑言：「拍拖嗰陣熟啲，結咗婚之後真係唔係好熟。」

去年，莊思敏與年輕10年的高級督察黃耀彬於峇里島再婚，惟二人一直未有正式簽字註冊。莊思敏坦言：「一張紙唔會綁得住一個人，佢唔會因為同你領咗證、簽咗張紙而唔離開你、唔出軌。張紙唔會令到佢一定對你好。」莊思敏指：「張紙去到最後有同冇係冇分別。係要睇嗰個人嘅性格。如果嗰個人係好乖，你有冇張紙，佢都唔會有異心。」李天穎指現任老公很愛莊思敏，莊思敏即甜笑道：「如果唔愛我就唔會一齊啦！」

解決醫療決策方案

談到未來是否需要補辦結婚證書，莊思敏直言目前不考慮：「冇喎，我覺得而家真係好好多。」她解釋，雖然沒有婚書，另一半在處理醫療決定時或欠缺名份，但現時可以透過訂立平安紙等方式解決：「張紙可能到最後係好需要嘅，但而家已經有好多方法去解決領唔領證嘅問題。」此外，她亦表示不認為組織家庭必須生兒育女才算圓滿。