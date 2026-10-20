我阿爹想旅行｜連續5天奪票房單日冠軍 票房破750萬「連過三關，心想事成！」

由高先電影有限公司榮譽發行、備受全港矚目的溫情喜劇力作《我阿爹想旅行》，自上星期四（15日）上映以來，票房勢如破竹、捷報頻傳。電影開畫首日即以強勢之姿狂飆333萬票房；隨後在剛過去的三日連假中，由「阿爹」張家輝領軍，攜同導演兼編劇黃綺琳、導演黃鐦、鍾雪瑩及「泰妹」楊雅文全天候密集謝票，成功帶動入座率。

謝票現場盛況空前 《我阿爹想旅行》不僅連續五天榮登單日票房冠軍，最新累積票房更強勢衝破750萬大關，票房正正完美呼應戲中對白：「連過三關，心想事成！」剛過去的長周末，張家輝與主創團隊穿梭港九新界各大戲院，所到之處均座無虛席。不少觀眾更是全家總動員鼎力支持。謝票環節中，不少影迷難掩激動，坦言被戲中細膩的情感深深打動，前一秒被連番笑彈逗得合不攏嘴，下一秒又被動人情節直擊淚點。面對觀眾的真摯熱情，張家輝感性分享：「這部電影最想傳遞的訊息，就是鼓勵大家好好向身邊最重要、最愛的人表達愛意。愛要及時，切莫留下遺憾。這絕對是一部最適合帶齊一家大小、父母子女一同入場觀看，共創難忘回憶的電影！」

爆笑父女情夠貼地 除了感動人心，《我阿爹想旅行》更以貼地幽默為全港觀眾帶來無盡歡笑；「阿爹」張家輝與「阿女」鍾雪瑩在戲中的火花四射，憑無數金句與啜核對白逗得全場捧腹大笑，有觀眾大讚張家輝飾演的父親「莫鎮強」真實又貼地，彷彿看見自己父親的影子。兩位導演黃綺琳與黃鐦透露，劇本創作時巧妙融匯了身邊多位父親的神韻與幽默感，兩位導演更盛讚影帝家輝哥的演繹，帶有幾分經典「化骨龍」式的瀟灑幽默，將父親形象演繹得唯肖唯妙。