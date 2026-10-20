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娛樂
出版：2026-Oct-20 19:30
更新：2026-Oct-20 19:30

你的保安李寶安｜李尚正做男一打《三代同糖》有壓力 妹頭激情戲無緣合家歡時段播

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妹頭盧頌恩與正爺李尚正的新劇令人期待。(娛樂組攝)

由李尚正、盧頌恩(妹頭)今日出席「火力全HOY 」十月全新節目排陣發布會，HOY首套處境式喜劇《你的保安李寶安》，亦落實1026日起逢星期一至四於晚上8時正黃金時段播出，周五則加推同劇節目《臨海峯答問大會》，回顧每周劇中搞笑場口，並由導演何爵天率劇中三位演員進行輕鬆chit chat。大會安排《你的保安李寶安》一眾保安成員穿上人字拖，由於「人」字看似「HOY」的「Y」，喻意「開拖」的意思。

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劇集要變合家歡

李尚正表示心情像坐過山車，坦言頭20集已經拍畢，現在添食50集。妹頭笑謂︰「由本身內容出好多嘢嘅時段，依家變咗8點播係家庭樂時段，依家內容可能會調整。依家會多咗溫情、動物、教育等等……」李尚正表示因為多了小朋友及老友記，笑言由以前大家喜愛的「今夜不設防」變成大家家人也有興趣的內容。

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二人爆麥東在片場跟濱崎真緒拍戲有「反應」。(娛樂組攝)

有「反應」

妹頭笑稱跟靚仔拍下的親熱戲全都冇緣播出，李尚正就表示刪剪了大家覺得不雅的影片將會放在網上版播出。妹頭即表示自己可以專注拍網上版本，她說︰「其實最大尺度唔喺我哋身上，其實喺麥身上！佢同濱崎真緒老師，真係要網上版先呈現到真實情況！」李尚正續說︰「我直情見佢有少少反應，人哋個戲嚟，佢就即刻……嘩！」

妹頭指有日在化妝間見到麥對住個角落沉思，李尚正笑指對方「用思想去發洩咗！」並稱自己也很羨慕麥，妹頭說︰「你要養精蓄銳呀！」李尚正說︰「公平咩？(拍到50集喎！) 濱崎真緒好難約，佢唔係成日喺香港！我聽講啲錢已經用到啱啱好，再請多個就唔得啦！」

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李尚正跟妹頭指何爵天的壓力很大。

帶挈《開心速遞》舊人回家？

由於《你的保安李寶安》來勢洶洶，迫使TVB要找歐瑞偉、樊亦敏加入救亡，李尚正表示相信他們應該很開心，因為有工開，妹頭也表示叫多些人開工也是好事。問到是否因為他們的關係帶挈一班舊人有工開，他們就認為是良性循環，對方找舊人幫手，他們可以也找更勁的人回來助陣。

問到李尚正有沒有壓力，他直認有︰「我同大家一樣，唔會話冇壓力，但又未去到話唔想撈！(妹頭︰你之前咪話編劇壓力大唔想返？)有時係估唔到，係排山倒海，呢個係好沉重話題，但有啲人喺咁大壓力能夠堅持，過咗啲時間又有好嘢出嚟！但係何爵天壓力先係最大！」妹頭續指何爵天每一集都可以超越到上一集，「佢係被壓榨出來嘅靈感，我哋係125%支持佢！係非常尊敬導演！」妹頭又指何爵天及編劇只能在同一個場景拍攝不同內容，而且外景只佔2%的情況下，某程度上有限制，真的很考功夫。

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