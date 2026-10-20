你的保安李寶安｜李尚正做男一打《三代同糖》有壓力 妹頭激情戲無緣合家歡時段播

由李尚正、盧頌恩(妹頭)今日出席「火力全HOY 」十月全新節目排陣發布會，HOY首套處境式喜劇《你的保安李寶安》，亦落實10月26日起逢星期一至四於晚上8時正黃金時段播出，周五則加推同劇節目《臨海峯答問大會》，回顧每周劇中搞笑場口，並由導演何爵天率劇中三位演員進行輕鬆chit chat。大會安排《你的保安李寶安》一眾保安成員穿上人字拖，由於「人」字看似「HOY」的「Y」，喻意「開拖」的意思。

劇集要變合家歡 李尚正表示心情像坐過山車，坦言頭20集已經拍畢，現在添食50集。妹頭笑謂︰「由本身內容出好多嘢嘅時段，依家變咗8點播係家庭樂時段，依家內容可能會調整。依家會多咗溫情、動物、教育等等……」李尚正表示因為多了小朋友及老友記，笑言由以前大家喜愛的「今夜不設防」變成大家家人也有興趣的內容。

麥 東 有「反應」 妹頭笑稱跟靚仔拍下的親熱戲全都冇緣播出，李尚正就表示刪剪了大家覺得不雅的影片將會放在網上版播出。妹頭即表示自己可以專注拍網上版本，她說︰「其實最大尺度唔喺我哋身上，其實喺麥東身上！佢同濱崎真緒老師，真係要網上版先呈現到真實情況！」李尚正續說︰「我直情見佢有少少反應，人哋個戲嚟，佢就即刻……嘩！」 妹頭指有日在化妝間見到麥東對住個角落沉思，李尚正笑指對方「用思想去發洩咗！」並稱自己也很羨慕麥東，妹頭說︰「你要養精蓄銳呀！」李尚正說︰「公平咩？(拍到50集喎！) 濱崎真緒好難約，佢唔係成日喺香港！我聽講啲錢已經用到啱啱好，再請多個就唔得啦！」