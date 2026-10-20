九運會客室｜伍詠薇完全唔知葉子楣突然自爆戀前夫 預告吳綺莉咩都講

伍詠薇與Brian@廿四味主持的《九運會客室》再添食，開拍第二輯。今日二人連同有份接受他們訪問的嘉賓一同亮相為節目造勢，包括有吳綺莉、姚正菁、何珮瑜、陸詩韻、康子妮、小肥、張達倫。伍詠薇坦言在首季自己請嘉賓很困難，因為大家都不太明白節目的形式，但很開心節目播出之後，大受歡迎。來到第二集跟Brian的默契也愈來愈好，自己亦向節目要求，不要再由她去找嘉賓，「其實都好，熟啲嘅藝人問，有另一種好玩，如果係大家知道對方係邊個咁樣問，又有一種風格。嚟緊有幾個嘉賓會令大家喊晒！」

談到葉子楣透露自己比伍詠薇更早認識翁江培，當年獲翁江培熱烈追求，甚至是男方教她打茄輪。伍詠薇直言自己完全不知道，當下是真實反應。她說︰「網民以為我哋夾定咗！以為我係預先知，我想講番俾大家知，導演之後同我番，葉小姐上節目嗰陣，佢係同導演講話想講件事俾伍詠薇聽，導演有諗過伍姑娘會唔會唔開心，但就照去先，我係真反應！人生嚟到50有加，聽返我前夫同佢嘅一段戀愛關係，其實幾得意，仲要面對面講係咁嘅感覺，係過癮嘅！佢真係用心，將咁大個秘密擺喺心入面30幾年，就爆呢個秘密！我真係完全唔知！都係開心，難得佢肯講俾我聽！」她表示當年跟翁江培拍拖時仍很年輕，加上對方大她很多，那時的自己是戀愛腦，沒有過問對方以往的情史。

對於吳綺莉罕有在鏡頭面前受訪，伍詠薇表示對方很難請，加上對方在2000年生完囡囡之後，從沒有接受電視台訪問。她說︰「監製同我講，因為佢(吳綺莉)對我信任，因為係伍姑娘會上，我同佢係識咗好多年，但未至於係食飯朋友，喺呢行咁多年入面能夠有人咁講係好感動！我哋每個嘉賓都係笑住問，但都會保護佢哋，佢係乜都講！有時去到個環境，舒服就會答！」她指有好多嘉賓上節目初時很有防備，之後就愈講愈放，像傅寶誼(前名傅穎)受訪時是很開心，帶著笑容離開。」