汪明荃賀TVB台慶59周年 雲集阿姐50+經典造型掀集體回憶

今年11月19日是無綫台慶59周年，為隆重其事，無綫以「TVB與你行得更近，走得更遠」為口號，推出連串台慶系列宣傳片。為迎接60周年，負責拍攝宣傳片的TVB企業傳訊部品牌傳播科（CID）特別邀來四名59年來在TVB舉足輕重、代表著特別意義的藝人及名人拍攝台慶宣傳片，打頭陣於昨晚播出的是TVB「鎮台之寶」汪明荃，之後接力的還有「Drama界開心果代表」薛家燕、「香港小姐代表」鄺美雲及「節目主持代表」鄧梓峰。

入行60年、加入TVB超過50年的「阿姐」汪明荃，由《歡樂今宵》年代到拍劇及唱歌，與TVB一起成長！在出名有「木人巷」之稱的《歡樂今宵》長大，阿姐當年做這個家傳戶曉的綜藝節目可謂十八般武藝，亦因此打好了極好的根基，令阿姐往後的演藝路更加多姿多采。阿姐力讚公司是重視培訓人才的好電視台：「1967年無綫一開台全香港真係好轟動，咁我入嚟無綫第一個節目就係《歡樂今宵》。我記得第一晚，趕住出去主持，又要做趣劇、又要唱歌、又要排跳舞。八十年代拍劇時裝、古裝、武俠片」、「公司就好重視培訓人才，只要 你肯做，總會發掘你身上有咩特質嘅。TVB呢59年嚟個宗旨就係『一路都要與時並進』，咁我相信TVB嘅未來係一定會越做越好。」為了與阿姐與觀眾一起回顧阿姐在TVB成長與蛻變，CID於宣傳片中剪輯了大量阿姐經典演 出片段及造型，十分珍貴。