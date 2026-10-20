你的保安李寶安｜何爵天想搵吳若希拍幾集 唔介意江嘉敏搵幾位馬主贊助

由李尚正、盧頌恩(妹頭)今日出席「火力全HOY 」十月全新節目排陣發布會，HOY首套處境式喜劇《你的保安李寶安》，亦落實10月26日起逢星期一至四於晚上8時正黃金時段播出，周五則加推同劇節目《臨海峯答問大會》，回顧每周劇中搞笑場口，並由導演何爵天率劇中三位演員進行輕鬆chit chat。

大會安排《你的保安李寶安》一眾保安成員及導演何爵天穿上人字拖，由於「人」字看似「HOY」的「Y」，喻意「開拖」的意思。問到是否準備同友台TVB「開拖」，他笑言不知道，自己也沒有留意《三代同糖》。對於有傳吳若希like了《你的保安李寶安》帖文被雪，他笑問︰「我以為佢想嚟拍呀！得唔得呀？邀請佢呀！愈難愈拍嘛，會有更多火花！應該冇啲嘅事！(人哋call舊人馬返嚟撼喎！)咁暴力咩，無話撼嚟撼去！」

至於改為8點播出，他直言在創作上有改動，而且自己要求一定要播出導演版。他說︰「我要拍濱崎真緒㗎！不過我見有啲電視劇好大尺度，我諗應該都可以嘅，如果唔係就夜晚播導演版！」問到尺度是否可以超越陳瀅，何爵天直言「無咁勁！」並預告劇集會有一些新成員加入，當中包括Brian、鄧月平及倪安慈等等。

他坦言劇集現在由20集加長拍至50集，自己最大壓力是時間問題，因為要垶趕拍，希望可以一日拍到2至3集。他說︰「當然多啲人睇，受歡迎又多資源就更加好啦！」他坦言被榨壓得好緊要，今次是出於責任同愛。