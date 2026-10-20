你的保安李寶安｜江嘉敏自認肥咗笑稱幫何爵天搵馬主贊助 Marco獻出螢幕第一次

由李尚正、盧頌恩(妹頭)今日出席「火力全HOY 」十月全新節目排陣發布會，HOY首套處境式喜劇《你的保安李寶安》，亦落實10月26日起逢星期一至四於晚上8時正黃金時段播出，周五則加推同劇節目《臨海峯答問大會》，回顧每周劇中搞笑場口，並由導演何爵天率劇中三位演員進行輕鬆chit chat。
由於江嘉敏今次也有份倒戈，她笑言會把自己所學的東西全拿出來，她說︰「佢搵我爭家產應該有啲意思，我話晒都有經驗！我有爭家產經驗！」問到會否自薦除衫挑戰陳瀅，江嘉敏笑謂「個問題好得人驚」，沒料到何爵天表示她可以選擇挑戰濱崎真緒，她隨即表示不敢。
何爵天表示將江嘉敏及葉振弘(Marco)的戲份加了不少，更稱「加咗好多戲，係咪銀幕第一次先？」而在旁的江嘉敏大感驚訝，續問二人是否有親熱戲，Marco大賣關子稱是「第一次拍劇，拍動作演員！(係咪好進取？)又唔係好進取，劇情需要！」江嘉敏透露「是突然撲上去」，何爵天笑指江嘉敏在戲中跟不少靚仔有對手戲，相信她未來很想跟更多男演員有對手戲，會考慮再加多少少故事支線。
Marco將與占士丁丁合唱主題曲，他表示現正在錄製階段，「好開心呀！依家研究歌詞，都幾特別！好正！」何爵天稱很開心找來金像獎班底來作曲，梁柏堅填詞，歌名叫《魔登保安》。
江嘉敏早前被捕獲以低胸造型現身馬場，引來網上瘋傳，她笑言可能肥了，並稱自己不時在馬場出現。問到是否有馬主男友，她說︰「我係識好多馬主朋友，所以成日入去都係支持唔同朋友，我會介紹俾導演識！」何爵天即表示好，更盼她多介紹點來，笑謂如果有天江嘉敏成為馬主，希望她可以拿隻馬出來借他拍。