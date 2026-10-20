你的保安李寶安｜江嘉敏自認肥咗笑稱幫何爵天搵馬主贊助 Marco獻出螢幕第一次

由李尚正、盧頌恩(妹頭)今日出席「火力全HOY 」十月全新節目排陣發布會，HOY首套處境式喜劇《你的保安李寶安》，亦落實10月26日起逢星期一至四於晚上8時正黃金時段播出，周五則加推同劇節目《臨海峯答問大會》，回顧每周劇中搞笑場口，並由導演何爵天率劇中三位演員進行輕鬆chit chat。

由於江嘉敏今次也有份倒戈，她笑言會把自己所學的東西全拿出來，她說︰「佢搵我爭家產應該有啲意思，我話晒都有經驗！我有爭家產經驗！」問到會否自薦除衫挑戰陳瀅，江嘉敏笑謂「個問題好得人驚」，沒料到何爵天表示她可以選擇挑戰濱崎真緒，她隨即表示不敢。