香港唱作歌手陳嘉CHANKA沉寂兩年 重新出發開專場召集「拖延症人類」

香港唱作歌手CHANKA（陳嘉）曾登上紐約時代廣場巨型電子屏幕，並入選 Spotify《EQUAL》項目，她亦登上過Clockenflap、S20等大型音樂節舞台，經歷長達兩年的「沉寂期」後，CHANKA宣布將於今年11月25日重返舞台，於茶豆Chamame舉行個人專場演出《MIGHT DELETE LATER》！

歌迷決定Delete或留低

這兩年間，CHANKA默默「儲咗一堆新歌」，今次終於要出山「一口氣唱哂俾你哋聽」！演出特別以《MIGHT DELETE LATER》為名，背後傳遞著一個核心訊息：「就算拖延咗好耐，隨時Re-start都未遲！」CHANKA希望透過今次專場，鼓勵所有曾經迷惘、有拖延症、甚至對自己產生懷疑的人，只要有勇氣跨出第一步，幾時開始都無問題。

極具實驗性的是，今次專場唱的所有全新歌曲直接由歌迷決定，她表示：「嚟聽完話我知，出好定Delete好！」今晚聽到的每一首新歌，都可能隨著演出完結而成為「消失的創作」。為了讓大家可以提前「做功課」準備，預售門票更特別附送「專屬試聽連結」！買完票即可搶先預習全新歌曲，到時現場一齊嗌一齊唱。