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娛樂
出版：2026-Oct-20 21:40
更新：2026-Oct-20 21:40

胡定欣同老公財玫獨立 婚後唔敢挑戰陳瀅全裸演出

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胡定欣表示很想跟老公重遊結婚的地方。(吳康琦攝)

胡定欣、陳敏之及其兒子雷子樂今午（20日）到中環出席「一起·跨越 NEXT LEVEL」起步禮，為一眾跑手打氣。定欣屆時亦會「落場」，她表示兒時有玩田徑，現在也有跑步，自己從沒有挑戰過跑半馬，今次是很大挑戰。她透露老公的耐力比她更好，而且跑的時候也沒有特別遷就她。

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問到是不是家中的財政大臣，她表示二人是財政獨立，因為大家管理財富的方法、投資意向都不一樣，總之大家可以照顧到自己便可，而且自己也keep住工作。她坦言老公也有給些家用，至於日常開支就各自負擔一部份，她說︰「我哋兩個都好鍾意食嘢、飲返兩杯、去旅行，支出最主要係生活上嘅消遣，而家庭開支，大家有各自負責的一部分，好平衡。」

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胡定欣表示跟老公財政分開，但生活雜費就一人一半。(吳康琦攝)

談到她剛與老公慶祝結婚一周年，她表示有跟老公外出食飯慶祝以及重溫去年結婚及旅行的照片，沒想到時間這麼快，也沒有多想要生小朋友，反而想再重遊結婚的地方。她說︰「佢知女仔喜歡儀式感，你問我係咪要整好多嘢又唔係，揀一個餐廳大家好想試，食餐飯已經ok！佢喺安排上面係幾好，原本佢想俾surprise我，嗰日先帶我去食飯嘅地方，但我話『唔好啦，你俾我知啦，因為我想知道自己點樣Dress up。』打扮得靚啲，大家影張相。」

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胡定欣結婚一周年，她直言沒想過時間這麼快。

她透露剛完成賀歲片《食住上》拍攝，在戲中扮演阿Sa（蔡卓妍）的閨蜜，自己不用像阿Sa般不停食，而且今次很開心可以跟不同人合作，「過去咁多年都係拍電視劇，今次拍戲可以同阿Sa合作好好玩！」她又指跟林峯再次同場，對上一次同場已經是拍一套古裝片。

對於陳瀅在《璀璨之城》的大膽裸露劇情，她表示有留意到，自己當年最大尺度也只是露背。問到她會否接受這樣大尺度，她說︰「我覺得如果演員知道劇情有需要，是要有呢個效果先表達得到嘅，而且都要導演同演員大家都同意，先可以拍㗎嘛。我覺得佢哋認為合情理，所以就促成呢場戲。」至於成為人妻之後，是否也夠膽拍，她坦言不知道，「或者可能年輕先有呢個膽量……真係要劇情需要先得。」

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