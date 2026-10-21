鄭芷淇elka個人音樂會門票售罄 獲香港三大詞人加持邀何爵天執導MV

Lolly Talk成員鄭芷淇以個人身份「elka」發展，加盟獨立唱片公司Trevi Music正式出道，今年展開跨年solo音樂企劃，成功集結「香港三大詞人」的作品，下月更舉辦首個個人音樂會《el_ka》，門票在開售後不足5小時迅速售罄，成功錄得全場售罄佳績。 elka獨立發展後，今年在音樂作品上不斷尋求突破，她的音樂團隊成功集結了香港樂壇三大重量級填詞人黃偉文（Wyman）、林夕及周耀輝的鼎力相助，為她量身打造多首風格迥異的全新單曲。《洗腦歌》由舒文監製、Wyman填詞，憑藉洗腦又洗心的旋律與歌詞，早前快閃演出已引發全場大合唱；《block了》由周耀輝傾力加持，以獨特視角剖析新世代的社交與情感狀態；《未firm》展現出elka音樂領域上的多變與成長。

MV登熱門音樂影片第三位 剛推出的第四首作品《紙皮屋》，歌名玩文字遊戲（鄭芷淇花名「紙皮」），但由創作到MV都100%認真製作。新歌是elka首次挑戰的另類情歌，唱出年青人戀愛時的大無畏，如何一起學習做大人、如何一起面對生活瑣碎與不安，相信就算只有「紙皮屋」，亦能抵擋世界上任何問題；這首歌也是elka今年搬離屋企，展開獨立生活的心聲。《紙皮屋》的MV於上周（10月13日）上架，即登上YouTube Music香港「每日熱門音樂影片」排行榜第三位。新歌MV邀請了憑電影《正義迴廊》榮獲金像獎「新晉導演」的何爵天執導，elka在MV飾演「紙皮俠」，在幻想世界中揮舞武器，對抗家中發霉、塵蟎及各類家電變成的怪獸。「這就是我剛剛搬出來住的真實難題！這次拍攝也讓我初次體驗到了演戲的樂趣。」而elka第五首壓軸作品，音樂團隊邀得林夕操刀。一個橫跨至2027年的音樂企劃，集齊三位詞壇巨匠的作品、再找來金像獎「新晉導演」拍攝MV，可見唱片公司對elka的信心，下月更決定做一場「賣晒飛都打和不賺」的音樂會。