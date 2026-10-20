甘比推出時裝品牌KUUKee下月進軍韓國 主打奢華日常風格辦預覽會火速賣斷碼

華人置業集團行政總裁兼執行董事劉陳凱韻（甘比），最近正式推出自己的時裝品牌KUUKee，並擔任品牌設計師。繼鈎織手作品牌Happy Yarn之後，甘比最近再下一城，結合趣味、舒適與精緻工藝，推出主打奢華日常風格的首個時裝品牌。

分享輕鬆生活哲學 KUUKee取名自英文「kooky」，寓意獨特、玩味而迷人的個性。品牌承載「輕便」和「Serotonin Dressing」（血清素穿搭）的理念，透過色彩、自在廓形與細節設計，延伸甘比一貫鮮明、率性而充滿愉悅感的個人美學。甘比表示：「我想與更多人分享輕鬆的生活哲學，Happy Yarn的定位是鈎織手作，難以大量製作。因此我決定創辦KUUKee，就像一個平台，讓我發揮創意的小宇宙，與更多人分享，為大家的生活添上玩味色彩。」解釋其品牌的創作理念。 反應熱烈一衫難求

KUUKee早前於金鐘的JOYCE舉辦獨家預覽活動，讓顧客率先探索品牌首發系列，甘比更親臨現場與大家見面，分享作品背後的工藝與創意巧思。在KUUKee首個系列中，甘比完美糅合了自己喜歡的風格，獨特的細節更反映她作為媽媽和事業女性，日常的風格和需要：「系列刻意加入了很多袋子，因為我日常有很多隨身物品，手機、銀包、紙巾、濕紙巾等等，隨身的袋子很方便，也可以帶來更多安全感。」活動當日除吸引了大量嘉賓出席之外，銷情亦非常熱烈，部份款式於活動開始首30分鐘便告斷碼，大部份貨品更需要預售，可謂一衫難求。出席活動的顧客當天更可以透過甘比親自組裝的胸針，為心儀造型添上獨一無二的個人印記，更有部份顧客參與了鎖匙扣鈎織工作坊，感受KUUKee的專屬手作玩味。