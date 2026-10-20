熱門搜尋:
蔡天鳳碎屍案 車Cam直擊 新皇崗口岸 法國示威 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 二手樓 周顯 健身 減肥 行山路線 擎海I
返回
娛樂
出版：2026-Oct-20 22:30
更新：2026-Oct-20 22:30

陳敏之幕前工作減少轉型其他方向發展 支持囝囝做YouTuber教人打機

分享：
WhatsApp Image 2026 10 20 at 16.19.49

陳敏之母子檔出席活動。(吳康琦攝)

陳敏之及其兒子雷子樂、胡定欣今午（20日）到中環出席「一起·跨越 NEXT LEVEL」起步禮，為一眾跑手打氣。子樂在活動上表現淡定，他表示有小小緊張及瞓唔著，敏之透露事前有跟他練習一下。

敏之原透露與兒子開了一個聯名戶口，用來儲蓄所有利是錢，待兒子到18歲時可以自由使用。「現時存款都幾可觀，始終出世至今的所有利是錢，再加上今日job錢，平日的利息，加加埋埋差不多六位數字。」她坦言有教囝囝去理財，讓他知道可以把錢用在哪一方面以及要拿一些做善事。子樂不停點頭並說︰「媽咪講得好啱！」

WhatsApp Image 2026 10 20 at 16.19.57 (1) WhatsApp Image 2026 10 20 at 16.19.56 WhatsApp Image 2026 10 20 at 16.19.56 (1)

敏之透露有找囝囝幫手拍YouTube，而囝囝也有開設channel，主力拍一些開箱片、教人打機片及一些asmr影片。敏之指囝囝對鏡頭不會緊張，從不怯場，至於是否想入行就沒有特別興趣，但想做YouTuber。她說︰「依家小朋友都好有天份，好有創意，我都俾佢去試，我好支持，佢有學剪片！」問到敏之自有小朋友之後，幕前作品甚少，她說︰「有咩啱我做都會做，真心，生完小朋友係會擺喺家庭多啲，劇集就要大家就，如果時間可以配合到照顧小朋友，同打理自己生意都可以拍嘅！」

WhatsApp Image 2026 10 20 at 16.19.51

陳敏之支持囝囝做YouTuber。(吳康琦攝)

談到現在公司很多同事沒有太多幕前工作，要轉戰其他網上平台，陳敏之是比較早一批轉型的藝人，她指見到很多同事去學其他東西、開鋪，甚至發展其他手藝。她說︰「我覺得唔可以淨係演藝事業，作為一個人要吸收四方八面唔同知識，尤其是AI年代，唔可以停留喺一個地方。我都好開心馬貫東都開寵物美容，利用自己知名度去令大家易啲認識。多方面發展其實都係有助演藝事業。」

對於有人盜用她的肖像，她稱現在只要見到相關帖文、侵權的圖像，都會立即在網上公布，不想其他人中招或誤買產品。她坦言因為很多不法之徒利用AI做到很真，現今世代很難阻止，因為這些物品的質素很差，自己替誤購的網民感到不快。她呼籲大家如有懷疑可以先私訊給她，或到她的網站購買。好友江美儀被滅蟲公司狙擊，敏之表示不評論事件，不知道是否出了誤會，但自己相信美儀的為人，盼事件盡快平息。

WhatsApp Image 2026 10 20 at 16.19.58 (2) WhatsApp Image 2026 10 20 at 16.19.57 (2) WhatsApp Image 2026 10 20 at 16.19.57 WhatsApp Image 2026 10 20 at 16.19.55 (1)

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務