陳敏之幕前工作減少轉型其他方向發展 支持囝囝做YouTuber教人打機

陳敏之及其兒子雷子樂、胡定欣今午（20日）到中環出席「一起·跨越 NEXT LEVEL」起步禮，為一眾跑手打氣。子樂在活動上表現淡定，他表示有小小緊張及瞓唔著，敏之透露事前有跟他練習一下。
敏之原透露與兒子開了一個聯名戶口，用來儲蓄所有利是錢，待兒子到18歲時可以自由使用。「現時存款都幾可觀，始終出世至今的所有利是錢，再加上今日job錢，平日的利息，加加埋埋差不多六位數字。」她坦言有教囝囝去理財，讓他知道可以把錢用在哪一方面以及要拿一些做善事。子樂不停點頭並說︰「媽咪講得好啱！」
敏之透露有找囝囝幫手拍YouTube，而囝囝也有開設channel，主力拍一些開箱片、教人打機片及一些asmr影片。敏之指囝囝對鏡頭不會緊張，從不怯場，至於是否想入行就沒有特別興趣，但想做YouTuber。她說︰「依家小朋友都好有天份，好有創意，我都俾佢去試，我好支持，佢有學剪片！」問到敏之自有小朋友之後，幕前作品甚少，她說︰「有咩啱我做都會做，真心，生完小朋友係會擺喺家庭多啲，劇集就要大家就，如果時間可以配合到照顧小朋友，同打理自己生意都可以拍嘅！」
談到現在公司很多同事沒有太多幕前工作，要轉戰其他網上平台，陳敏之是比較早一批轉型的藝人，她指見到很多同事去學其他東西、開鋪，甚至發展其他手藝。她說︰「我覺得唔可以淨係演藝事業，作為一個人要吸收四方八面唔同知識，尤其是AI年代，唔可以停留喺一個地方。我都好開心馬貫東都開寵物美容，利用自己知名度去令大家易啲認識。多方面發展其實都係有助演藝事業。」
對於有人盜用她的肖像，她稱現在只要見到相關帖文、侵權的圖像，都會立即在網上公布，不想其他人中招或誤買產品。她坦言因為很多不法之徒利用AI做到很真，現今世代很難阻止，因為這些物品的質素很差，自己替誤購的網民感到不快。她呼籲大家如有懷疑可以先私訊給她，或到她的網站購買。好友江美儀被滅蟲公司狙擊，敏之表示不評論事件，不知道是否出了誤會，但自己相信美儀的為人，盼事件盡快平息。