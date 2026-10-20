陳敏之幕前工作減少轉型其他方向發展 支持囝囝做YouTuber教人打機

陳敏之及其兒子雷子樂、胡定欣今午（20日）到中環出席「一起·跨越 NEXT LEVEL」起步禮，為一眾跑手打氣。子樂在活動上表現淡定，他表示有小小緊張及瞓唔著，敏之透露事前有跟他練習一下。 敏之原透露與兒子開了一個聯名戶口，用來儲蓄所有利是錢，待兒子到18歲時可以自由使用。「現時存款都幾可觀，始終出世至今的所有利是錢，再加上今日job錢，平日的利息，加加埋埋差不多六位數字。」她坦言有教囝囝去理財，讓他知道可以把錢用在哪一方面以及要拿一些做善事。子樂不停點頭並說︰「媽咪講得好啱！」

敏之透露有找囝囝幫手拍YouTube，而囝囝也有開設channel，主力拍一些開箱片、教人打機片及一些asmr影片。敏之指囝囝對鏡頭不會緊張，從不怯場，至於是否想入行就沒有特別興趣，但想做YouTuber。她說︰「依家小朋友都好有天份，好有創意，我都俾佢去試，我好支持，佢有學剪片！」問到敏之自有小朋友之後，幕前作品甚少，她說︰「有咩啱我做都會做，真心，生完小朋友係會擺喺家庭多啲，劇集就要大家就，如果時間可以配合到照顧小朋友，同打理自己生意都可以拍嘅！」