楊千嬅盼明年去紅館開騷 期待Eason搞作自己想重錄《狼來了》

楊千嬅到澳門出席新酒店開幕，同場除了有內地小生井柏然外，還有MIRROR的Anson Lo(盧瀚霆)、Tyson Yoshi及COLLAR的邱彥筒(Marf)。千嬅表示對酒店的要求最重要是乾淨及有熱水，但今次這間新酒店的設計處處有驚喜，除了可以點香薰，最驚喜的是發現有一個按鈕可以調較床的方向，令入住方便欣賞窗外不同角度景色。她笑言酒店最適合一班朋友入住玩卡牌遊戲，因為大家要避開玻璃反射，相信會非常刺激。

問到她的工作行程，她直言很想回香港開騷，自己最心儀紅館，因為可以跟fans很親近，但一定要很早去申請。她說︰「我咁多年都係鍾意做live，好想再返香港開騷，睇下申唔申請到，試下。」她坦言現時仍在忙於巡演中，「我今年仲有3站，之後會休息，去到出年4月先再開始！」她表示新碟籌備亦進入最後階段，封面、MV等已拍好，並透露有些地方是在香港取景拍攝。

談到陳奕迅最近舉行錄音式演唱會，她大讚構思很特別，自己亦有很期待，希望可以入場睇到。她說︰「好勁！我都有問Eason，咁樣買飛咪好緊張囉！佢話係呀，今次係一件事，唔係普通演出，好有意思！共同成長30年，咁多歌，仲要每場都出碟，真係好期待！」談到票價炒至1萬元一張，她表示寧願大家買1萬隻碟。問到她如果想重錄會想重錄哪一隻，她表示《狼來了》，因年輕時對歌曲理解有限，依家有另一番見解。