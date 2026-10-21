盧瀚霆新歌MV濕身騷肌肉線條 喜見《MIRROR ACE》真實交流獲受落(有片)

MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)昨日傍晚(20日)現身澳門，出席新酒店開幕活動，同場有男神井柏然、楊千嬅、Tyson Yoshi（程浚彥）和邱彥筒Marf等，大批fans早已守候，高舉應援牌和手燈，場面熱鬧。Anson Lo 被問到哪位隊友是外出旅遊的最佳旅伴，幾乎毫不猶豫選了剛同遊韓國的李駿傑Jeremy，更自爆鼻鼾聲轟天，「但佢無，真係辛苦佢，所以佢都話我嘈到佢瞓唔著，由細到大阿爸阿媽都話我鼻鼾聲好大。」

苦練半年 多謝自己堅持 繼上周推出首支個人國語單曲《goofy》，本年度第三個「雙單曲」企劃的廣東話新歌《午夜場》MV於晚上推出，歌曲以深夜愛情的獨特視角出發，MV更特地於酒店泳池取景。Anson Lo笑言在酒店化妝間，都聯想到MV的破格畫面，「都有啲濕水畫面，其實有泳池、浸浴同上水嘅shot。」除了在池邊Solo獻舞外，更身穿白色恤衫落水濕身，若隱若現展示收身成果，配合極具親密感的音樂氛圍，為歌迷帶來視覺與聽覺的雙重享受。他透露港版《金秘書為何那樣》煞科後拍MV，身形仍保持最fit狀態，而MV亦適合穿較顯露身材的服飾，「其實呢半年都keep住做Gym、跑步、控制飲食，拍MV前都唔使瘋狂谷肌，都要多謝自己嘅堅持。」

《午夜場》由孫廷作曲、T-Rexx填詞、Edwin Tong編曲及Edward Chan監製，屬中版R&B作品，「想用愛情去貫穿住今次呢個project。可能《GOOFY》就係day time嘅，《午夜場》就係night time嘅，即係夜晚深夜午夜嘅時候嘅愛情角度。點樣去睇到你都係活在當下，去享受呢一個moment，唔好諗咁多嘢，即係同我一齊就已經足夠。」

主導MV創作 感激團隊落力 《午夜場》與《goofy》的MV安排在同一天拍攝，同樣由Anson Lo親自主導創作，繼續與合作無間的導演鍾偉權(權導)團隊攜手打造。今次罕有地未有邀請舞蹈員，Anson Lo全程獨自Solo，「今次呢隻MV自己都堅持係唔需要邀請dancer朋友一齊跳，因為呢一首歌其實我自己覺得好似係有人喺你耳邊、臨瞓之前唱歌畀你聽，所以我覺得呢個咁親暱嘅感覺，由自己一個solo去跳晒所有跳舞嘅部分，係可以拉近到同聽眾、拉近到同睇緊MV嘅每一位，你哋都可以更加之貼近。」

Anson Lo感激團隊依然交出高品質作品，「真係辛苦晒所有工作人員！喺有限嘅時間同預算之內要做晒我哋心目中想呈現嘅畫面，其實真係好難，辛苦權導幫我拍攝兩隻MV！其實《午夜場》嘅MV，每一個拍攝角度、每一個angle、long shot、畫面，係由自己決策、自己去構思嘅。喺權導揸機拍攝下嘅每一個鏡頭，可以呈現到自己腦海中一直好渴求嘅畫面。」

撒嬌三連發 工作人員頂唔順 現正熱播的團綜《MIRROR ACE》，12子玩遊戲的互動與默契，令fans睇得好開心，最近三集12子在商場化身保安和小偷，更引起fans熱論，Anson Lo坦言，「我地拍嘅時候都驚，若淨係睇我地互動會唔會好悶好無聊，我哋都共識最緊要玩得投入，觀眾都都會睇得開心，依家個效果都幾好，見到隊員在鏡頭背後嘅真實交流，平時好少見，係幾好。」他透露在節目中被要求完成撒嬌三連發任務，「節目無剪出嚟，但我喺15分鐘內抽到4次同樣嘅任務卡，就係撒嬌三連法，工作人員都頂唔順，因為要對住攝影師做，佢哋覺得好笑，覺得我天生就係要咁。」Anson Lo應記者要求，即席重演被刪的「撒嬌三連發」，神徒記得睇得訪問片。