RubberBand開show重尋八十年代戶外睇戲情懷 自爆音樂會曾取名「膠嘢公園」

RubberBand睽違3年將帶著全新專輯《Komorebi》，於12月5日假西九文化區安盛竹翠公園，舉行《沐光公園》音樂會，跟大家聚首一堂，Chill住唱足一整夜。「Komorebi」來自日本的專有詞彙「木漏れ日」，用來形容陽光穿過樹葉的光影。原來命名「沐光公園」之前，音樂會亦曾有過另一個名字——「膠嘢公園」，主音6號笑道：「當初同音樂會監製細So傾嘅時候，就覺得木漏之日好襯喺郊野公園開音樂會，RubberBand就自然係『膠』啦！雖然呢個名最後未被採納，但呢個名字背後隱藏住呢班膠膠地嘅人，喺台上會係點樣呢？係好正經，還是有啲膠嘢發生呢？都唔奇㗎！」樂迷拭目以待。

過去3 年，RubberBand除了忙於世界巡迴演唱會外，還舉行過「RubberBand x 側田 《Just Rub It》 Live」及「RubberBand x 耀榮文化《同在》 音樂會」，今次回歸樂隊本身希望樂迷走進公園，配合11月尾推出的《Komorebi》專輯，希望樂迷聽著RubberBand的歌曲，感受一份「Komorebi」獨有的寫意與閒適。

今次RubberBand將第11張專輯命名為《Komorebi》，是因為6號被德國導演Wim Wenders執導的電影《新活日常》所啟發，6號道：「主角每逢放lunch就會喺公園影佢頭頂大樹透入嚟嘅陽光，呢個正正就係Komorebi嘅畫面同埋意境。」他續說：「『沐光』就好似沐浴喺我哋嘅臉上，同『Komorebi』關係好強，就係想大家喺呢一種氛圍聽呢個音樂會。」