50歲趙薇遭封殺後再現公開場合 新加坡撐Kim Robinson未有復出打算

現年50歲的趙薇當年憑《還珠格格》的「小燕子」一角紅遍大中華，可是她在2021年8月忽然被中國官方點名為「劣跡藝人」，從此遭到封殺，相關作品從影視平台下架，紅極一時的她也在幕前銷聲匿跡。相隔五年，趙薇昨晚（20日）現身新加坡，力撐殿堂級髮型師好友Kim Robinson，罕有出席公開活動！年屆半百的趙薇染了金色棕髮登場，身穿黑色格紋上衣配白裙，其現身吸引大批粉絲到現場支持，場面熱鬧。

迷上AI劇形容似追 動漫

趙薇2024年12月跟前夫黃有龍離婚後，近年不時在微博分享生活日常，今年5月更回到母校北京電影學院96班聚會，與同班同學黃曉明及傳聞中關係破裂的陳坤同框合照，但一直未有復出演藝圈的跡象。今次為Kim Robinson再現公開活動即成焦點，趙薇更大方受訪，談到自己近況，她表示：「有一天發現我70多歲的老媽在看AI劇，她說很好看，情節緊湊，人也漂亮。」因此她亦有開始追AI劇，看得比較多的是玄幻類，亦會睇功夫劇種，更大讚AI男主角超級帥，她形容現在看AI劇就像以前迷動漫：「在大陸內地真的很火，因為有些場景，現實的資金很難達到那種效果，但AI劇可以達到。」大家最關心是她有否復出打算，她透露自己也有寫劇本，跟朋友用AI創作影視作品，至於戲癮方面，她則請大家睇重播，似乎暫時沒有復出計劃。