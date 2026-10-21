璀璨之城｜吳卓羲張曦雯超甜蜜互動引爆熱議 張智霖帶頭圍攻狙擊緋聞女主角

自首播後，《璀璨之城》引爆不少熱話，收視亦節節上升，根據上周跨平台直播收視報告，該劇最高收視達22 點（141萬觀眾），是TVB自2025年（截至目前）首周最高收視劇集，氣勢如虹！昨晚（20日）第七集劇情講述麗欣（倪嘉雯飾）的悲劇令海允Alice（高海寧飾）遭輿論排山倒海地指斥為元兇。官家眾人冷血地討論善後工作，Alice為了平息風波，試圖成立基金安撫麗欣男友立風（孔德賢飾），豈料卻遭雪瑩Kate（張曦雯飾）截糊蓄意破壞，Alice再度陷入重大危機，遭老爺志琛（姜大衞飾）冷言，老公孝賢（張智霖飾）亦態度轉冷。眼見Alice孤立無援，孝君（吳卓羲飾）趁機接近，勸她退出官家利益爭鬥。正當Alice動搖之際，卻意外發現孝賢早已在暗中布局為她展開反擊，深受感動的海允最終決定依靠孝賢，豈料一切都只是孝賢暗黑的豪門棋局。

其實昨晚，緋聞男女吳卓羲（Ron）、張曦雯（Kelly）的演出引發不少討論，二人因劇情起了小爭執，昨晚一幕為時約分半鐘的一Shot落場口，二人由走廊走入房間、再由房間走出走廊再轉移到窗邊講數一幕相當精彩，Ron與Kelly的情緒變化（由忟憎理論到和解）及前後走位互換都拿捏得相當精準，值得一讚。Kelly沉船微表情獲讚，鏡頭前又流露甜蜜得戚樣，再配Ron的寵溺表情，本身已甜度爆燈，加上肉緊激咀畫面，令不少網民懷疑二人是真CP，觀眾亦大讚「真係好襯」。搞笑的是，《璀璨之城》眾演員（不包括吳卓羲）聚埋看第四集，眾人事後接受《東張西望》訪問時，張智霖竟帶頭圍攻張曦雯呷醋，Kelly對此不但甜笑不停，還被揭發緊張地狂玩衫袖，更令她與Ron的緋聞更加似層層，劇內劇外均花生遍地。張智霖即場篤爆：「你睇吓佢（張曦雯）隻手捏到。」Kelly解釋：「唔係呀，我覺得畫面錫得靚。」江美儀亦加入戰團：「你面都紅晒喎。」張智霖：「你做乜啫，你平時都唔係咁。唔好再搲，爛喇，成個魚網袖都爛晒喇。」、「真假其實唔重要，最重要係結果」，令Ron與張曦雯疑幻似真的緋聞來得更加似層層。