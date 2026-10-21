HOY黃金時段播《義和》臨門撻Q 網民爆料：從沒香港播映權

馬來西亞Astro Originals製作的黑幫劇《義和》，起用黎諾懿夥拍李佳芯，HOY早前一事宣傳安排在10月20日的黃金時段首播，怎料在開播前夕突然決定全面抽起，改播市川實日子主演的人氣日劇《小鎮星熱點》（THE HOT SPOT）頂上；HOY高層昨日在活動上開腔回應，解釋是片商要求抽起，並暗示有幕後黑手施壓，一場公關大戲瞬間變成羅生門。

HOY行政總裁兼執行董事黃雅芬出席昨日的「火力全HOY」節目排陣發布會，談到《義和》在沒有辦法下臨時抽起，直指影響很大及有金錢損失，並謂：「唔止網民同觀眾失望，我都好失望，都唔想呢件事發生，但合約寫明有機會可以隨時抽走套劇，唯有下次簽約小心同審慎啲。」強調HOY不想將件事搞大，只希望可以繼續為觀眾帶來優質節目。HOY在《義和》播出前突遭下架，難免令人聯想到跟TVB有關，有網民言之鑿鑿指馬來西亞製作方在企劃立項時已有特定區域發行限制，香港地區播放權限從未正式開放，有人更留言指：「這是不公開的秘密：《義和》從沒香港播映權！」