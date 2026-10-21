璀璨之城｜79歲姜大衞獲讚「360度零死角」 AI特效變成年輕版登場

TVB台慶劇《璀璨之城》正安排逢周一至五晚黃金時段八點半翡翠台播出，演員陣容有張智霖、吳卓羲、高海寧、張曦雯、姜大衞、江美儀、蔡一智、陳瀅、龔慈恩、陳煒、蔣祖曼、蔣家旻、周志康、鄭子誠、陳曉華及黃子恆，靠暗黑名門爭鬥劇情引爆熱話，收視亦節節上升，根據上周跨平台直播收視報告，該劇最高收視達22 點（141萬觀眾），是TVB自2025年（截至目前）首周最高收視劇集，成績飲得杯落！

龔慈恩角色來襲 在《璀璨之城》中，現年79歲的「John哥」姜大衞亦屬亮點之一，昨晚一集，姜大衞因劇情需要用上AI特效變成年輕版登場，交代孝君（吳卓羲飾）向Alicee（高海寧飾）解釋為何覺得Kate（張曦雯飾）更適合在官家生存，原來年青時Kate曾因為免孝君被志琛（姜大衞飾）責怪、醒目地為孝君食了死貓。該幕的討論焦點集中在AI變年輕的John哥，不少網民讚TVB的AI變年輕技術成熟不少的同時，亦大讚AI中年版的John哥一樣咁靚仔，極似「梁朝偉+周杰倫」混合體，更有網民翻出John哥20年前舊照作對比，大讚John哥「360度零死角」是「最帥的爹哋」，連同張智霖及吳卓羲，令《璀璨之城》稱得上「全員帥哥」。