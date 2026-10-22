志效離開JYP自組公司　TWICE離巢第三人

韓國人氣女團TWICE隊長志效（박지효）透過IG發布親筆長文，證實結束與21年JYP的合作，並宣布成立個人經紀公司「EMITHAUS」，正式展開獨立發展的新階段。不過，志效強調這項決定並不代表告別TWICE團體活動，澄清未來仍會繼續參與TWICE活動，消息曝光後引發粉絲關注。
長文回顧與JYP一同走過21年
志效在長文中感性回顧與JYP娛樂走過的21年，坦言從年幼時、青少年一路成長至成年，人生大部分時光都在公司度過。她表示，要用短短幾句話總結這21年並不容易，過程中有過美好的日子，也有不順利的時光，但這些經歷都成就了現在的自己，因此特別向長年陪伴、幫助她成長的公司工作人員表達感謝。
談及成立新公司的決定，志效表示：「對我而言，獨立與其說是為過去走過的時光畫下句點，不如說是對未來要如何度過的一種選擇。」她透露，自己以成立EMITHAUS作為新的起點，希望能在這個全新的環境中，自由探索過去尚未發掘的可能性，並以更加謹慎、負責的態度面對未來的每一項選擇與活動。
強調不代表離開TWICE
志效也特別安慰粉絲，強調自立門戶並不意味著離開或退出TWICE。她直言，TWICE是自己人生中不可或缺、無比珍貴的一部分，未來仍期待與成員們繼續站上舞台，一起創造更多回憶，也希望能長長久久地延續這段珍貴的團體旅程。
此外，志效也感謝一路支持她的粉絲「ONCE」，坦言長年看著一個人不斷改變、成長並非理所當然，粉絲始終如一的信任與支持，給了她莫大的勇氣。她承諾，未來會透過更符合自身想法的選擇與努力，成為值得大家喜愛與支持的藝人。貼文曝光後，也引來大批粉絲湧入留言區替志效加油打氣，「我們永遠支持你」、「放手去做想做的事吧」、「非常興奮能與妳一起踏上這段旅程！」
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