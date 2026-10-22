志效離開JYP自組公司　TWICE離巢第三人

志效離開JYP自組公司 TWICE第3人離巢

韓國人氣女團TWICE隊長志效（박지효）透過IG發布親筆長文，證實結束與21年JYP的合作，並宣布成立個人經紀公司「EMITHAUS」，正式展開獨立發展的新階段。不過，志效強調這項決定並不代表告別TWICE團體活動，澄清未來仍會繼續參與TWICE活動，消息曝光後引發粉絲關注。 長文回顧與JYP一同走過21年 志效在長文中感性回顧與JYP娛樂走過的21年，坦言從年幼時、青少年一路成長至成年，人生大部分時光都在公司度過。她表示，要用短短幾句話總結這21年並不容易，過程中有過美好的日子，也有不順利的時光，但這些經歷都成就了現在的自己，因此特別向長年陪伴、幫助她成長的公司工作人員表達感謝。

談及成立新公司的決定，志效表示：「對我而言，獨立與其說是為過去走過的時光畫下句點，不如說是對未來要如何度過的一種選擇。」她透露，自己以成立EMITHAUS作為新的起點，希望能在這個全新的環境中，自由探索過去尚未發掘的可能性，並以更加謹慎、負責的態度面對未來的每一項選擇與活動。