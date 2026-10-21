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娛樂
出版：2026-Oct-21 19:34
更新：2026-Oct-21 19:34

ViuTV 2027｜Anson Lo咀戲獲老竇讚有進步 AK新戲演16歲學生 Stanley做人夫照拍親熱戲

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Stanley、AK、Anson Lo各有一劇在手。(吳康琦攝)

ViuTV2027節目巡禮今日在旺角麥花臣舉行，由ZPOT以勁歌熱舞揭幕，接著大銀幕播出今年ViuTV多部自家製作品，再由四位司儀介紹公司劇集在海外獲得的獎項。

在節目巡禮上悉的預告片見到有MIRROR的盧瀚霆（Anson Lo）、江𤒹生（AK）及邱士縉（Stanley）各有一套劇在手，而Frankie（陳瑞輝）、Alton（王智德）各有一套綜藝節目。但今次未有播出《悠長假期》的花絮。Anson Lo同時擔任壓軸表演嘉賓，跳唱最新作品。

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Anson Lo拍咀戲有進步

Anson Lo跟Ivy（蘇雅琳）灰台上介紹劇集時，Anson Lo應司儀要求做出霸氣甫士。他受訪時透露自己最期待《金秘書為何那樣》中跟劇中父母的場口。問到跟Ivy的親熱場口，他形容預告片只是蜻蜓點水，笑謂片中跟足原著，更會有沖涼的場口，可說是「荒淫無道」、「人間極樂」。由於Ivy表示不敢跟家人收看，他就指父母已經看了不少play back，「我哋有個WhatsApp Group，近乎直播咁濟，我將啲playback擺哂落去，因為佢哋好想知我拍攝嘅所有嘢。」他透露老竇有讚他好戲，更讚他的吻戲有進步，笑謂自己也只是參考父母平日互錫面，至於媽咪就比較含蓄沒有評論太多。

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AK16歲自己

AK在《黑心林》挑戰做奸角扮演騙子，會聯同兩個單位做黑心案件。由於他要扮演16歲的自己，自言「既驚且喜」，「之前都有跟導演講過，以為搵一個後生演，但導演就話搵返我做。我入行第一次做番學生，莘莘學子！第一次着返校服喺個Hall 、課室入邊走嚟走去！」他表示扮演學生不算太難，難在於如何講大話，劇中跟曾詠鑫最多對手戲。問到有沒有大膽場口，他著大家拭目以待。係都有網民找回他年輕時在海洋公園萬聖節扮鬼扮馬的舊照，他笑說：「你清相咪清相囉，點解要放大嚟睇呢！嗰陣應該係2012年，因為當時個個講緊世界末日，但係其實當時仲有楊樂文、王智德、肥仔、Frankie！不過我哋嗰陣唔係太熟。其實好多人都知道我喺呢個公園返工，但係只不過係冇諗過張相會出返嚟！」

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Stanley婚後自覺無特別

Stanley在《戀愛流沙》有大膽場口，他表示不及Locker犀利，自己跟鄧濤佢手氣最多，而這部作品是他入行以來情緒波動較多的一套。他稱劇集會涵蓋三條感情線，三個現在愛情觀，都會用哪四個字形容自己的演出，他說：「痛哭流涕」

談到他成為人夫的感受，Anson Lo笑問是否也是「痛哭流涕」，隨即AK指一個陷阱， Anson Lo隨即尷尬笑出來。他表示收到很多人恭喜，暫時生活上沒有太多分別，笑謂嗌Alina做老婆或邱太時，Alina會打冷顫。至於日後會否因為人夫身份，不敢接拍激情戲，他表示不會，坦言Alina也是藝人，不會阻止。問到是否即將起程去峇里島舉行婚禮，他只是笑笑口沒有回應，並多謝大家。

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