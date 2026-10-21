伍允龍轉look現身「香港連場好戲」啟動禮 變「道友」推介本地取景熱點

今晚在大館舉行啟動禮，香港旅遊發展局主席林建岳表示：「繼今年初推出《香港好味》美食指南、由名廚帶路四周圍尋味之後，我們繼續帶旅客以不同角度探索社區。『香港 連場好戲』結合影視文化與旅遊推廣，進一步帶動電影旅遊潛力，誠邀旅客親身走進銀幕場景，感受香港中西薈萃、新舊交融的獨特魅力，發掘更多『只在香港』的旅遊驚喜。」文化體育及旅遊局局長羅淑佩亦有出席，她表示：「電影和電視作品，正是展示香港魅力最具感染力的平台之一。我們會持續推動以影視文化為主題的景點，例如深受市民和旅客歡迎的『九龍城寨光影之旅』和『油蔴地警署光影之旅』。我們會繼續善用香港豐富的電影文化資源，將更多具代表性的電影題材轉化為旅遊體驗，為旅客帶來更多元的文化旅遊選擇。」