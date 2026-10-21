地獄大狀專訪｜朱淑儀爆Jeffrey試鏡有火藥味 導演黃偉傑激讚林愷鈴畫角色藍圖超勤力

由銀河映像與MakerVille聯手炮製的《地獄大狀》，明天(22日)將播放大結局，昨晚播放第12集，楊樂文演的閻羅王首自揭露讓邱蔭蔭(林愷鈴飾)還陽的秘密，兩人一段對話滿有張力，令獲悉真相的蔭蔭一度崩潰。而魏浚笙演的金賢斌繼續千方百計為蔭蔭積陰德，今晚的一集更要力保蔭蔭的屍首，待她返回人間。3位新生代演員的表現各有亮眼之處，亦滿有火花，超現代又帶科幻感的地府，配會神明的破格造型，充滿驚喜。而每一個案的取材貼地，教觀眾看得肉緊，每集播放完畢都引來網上洗版式討論。早前，監製朱淑儀(Elaine)、導演黃偉傑(Vicky)和編審何靜怡接受am730專訪，分享劇本構思、地府的設定，並親揭選角考慮。

3人繼《三命》後再度攜手，上次3位導演聯合執導，今次黃偉傑獨挑大樑，不過論到最大分別，他笑言是少了杜琪峰這位大總監。《地獄大狀》則是何靜怡拿著完整劇本跟監製和導演商量，從頭到尾都三人行，她笑指：「《三命》主要係陪杜生傾劇本，大部分時間都飲飲食食，風花雪月，最後贈一兩俾你返去自己諗。今次自由度較高，但責任亦較大，《三命》則有杜sir做定海神針。」劇本構思源於有位前輩給她看爭產案新聞，引發思考，「其實法庭打官司，係陽間嘅人點樣詮釋死者嘅遺願，但未必係死者真正遺願；又或者死咗之後，回顧一生會改變諗法，呢個先係真正遺願，如果有人將呢個遺願帶返人間，就會少咗好多爭拗。」

過去杜Sir曾在不少電影《神探》、《暗花》等玩鏡像，今次惟一指引是必須用鏡呈現地獄世界。Vicky形容是一言驚醒夢中人，「其實我從來冇見過自己，只喺鏡見過自己，但亦只係一反射，如地獄世界係鏡，就代表人死後才睇清楚真正嘅自己係點。」劇中角色都有不同面向，而編劇設定的地獄世界遊戲規則，是「有錢使得鬼推磨」，女主角要來回地獄和人間，何靜怡首要設定是邱蔭蔭生前做盡陰騭事，死後才逐漸醒悟，「因為佢要落地獄，所以一定係做盡壞事，先會同閻王交手。同埋佢幫鬼完成遺願，一定係做事踩界、識得走捷徑嘅人，唔可以循正常途徑做到。」

選角方面，首要選定由頭帶到尾的女大狀，監製朱淑儀解釋，「有學問，有氣質，唔討人厭，對人有一道牆，mean得嚟唔可以以冇情感，返到18、20歲不違和，呢個角色有好多面，例如鬼上身、有動作戲、少少喜感，希望帶俾觀眾新鮮感，顛覆觀眾諗法。」今次大膽起用向來乖乖女形象的林愷鈴擔演，Elaine自比「吸濕大笨象」，從杜Sir身上學習，不單止從演員過去的作品，亦會透過傾談和觀察，「其實每個人有好多面，好似鏡折射，未必係做人假唔假，而係要應付呢個世界。我見到嘅Ashley有自己執著同堅持，從小到大嘅成長學習，其實佢好堅強獨立，佢好清楚自己想要乜做乜。當講開佢熟悉嘅嘢，就會見到佢嘅自信，有潛質做好辣嘅女仔，同時有同理心。」至於其他角色，也希望盡量減輕Ashley的負擔，讓她不偏離故事命脈。

黃偉傑就形容林愷鈴是「老靈魂」，既能理解劇本，也能演繹角色背後所思所想，「我好欣賞佢好善用眼睛，杜生有教過，如果演員心裡面有嗰樣嘢，表情自然會流露，唔需要刻意去演。但套劇要拍咁多組，仲要跳拍，我都會迷失，但Ashley相當勤力，可能佢讀建築又勤力，有次圍讀佢攤好大張藍圖出嚟，原來係timeline，角色起承轉合，寫明邊啲位係現實、回憶、幻想、鬼上身同報夢等，仲有情緒轉折。」Elaine坦言，「重做一次，一定更好，唔係無瑕疵，但有限時間，呢個階段，佢已做到滿分，值得鼓勵，當然仲有好大進步空間。」何靜怡看到那藍圖亦大感驚訝，「佢好有邏輯性，我寫劇本未必咁有系統，可以互相交流，預先溝通清楚，拍攝就會慳返時間。」