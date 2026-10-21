ViuTV 2027｜Candy初吻獻俾吳啟洋 Ivy爆隊友守足4年終破戒

Candy與Ivy So各一套劇集在手。(吳康琦攝)

ViuTV2027節目巡禮今日在旺角麥花臣舉行，由ZPOT以勁歌熱舞揭幕，接著大銀幕播出今年ViuTV多部自家製作品，再由四位司儀介紹公司劇集在海外獲得的獎項。COLLAR的蘇雅琳(Ivy So)及王家晴(Candy)各有一劇，分別是《金秘書為何那樣》、《心跳日記》，而Candy另有綜藝節目《公司又逼我打籃球》。

Ivy So表示自己最期待office的戲份，因為在辦公室跟大家玩得很開心，拍攝時更玩到受傷，屆時會把剪輯成花絮播出。由於預告片播中Anson Lo跟她的戀愛場口，她坦言拍攝時自己不敢看playback，「開頭拍唔敢睇，特別係kiss同好親密嗰啲。依家習慣咗，其實啲親密場口都好密，韓版都係咁，頭幾集有好多sweet嘅嘢！(最大親密尺度？)床戲，改編咗少少，但激烈程度不遜於韓版，只不過喺Anson Lo嗰面。」 她坦言屆時不敢跟家人看，「細個唔敢睇，大個就夠膽睇，但係到自己嗰啲未敢同屋企人睇。」她坦言特別是細佬在場，感覺很尷尬，加上大家看的時候又不會說話，令氣氛更尷尬。她說︰「仲尷尬過拍，評論又唔好，講感受又唔係，感覺怪怪！」

Candy與Ivy So各有親密場口，直言都不敢跟家人一齊看。(吳康琦攝)

Candy表示自己參演的《心跳日記》是原創劇集，「我覺得好少原創偶像劇，相信好多嘢大家未睇過，但大家想睇嘅都有嘅！」預告更見到吳啟洋（Phoebus）、歐鎮灝（George）出現一些BL場口，Candy表示日前見到有網民許願希望可以見到Phoebus同George親自演BL，笑言看到留言時忍不住笑了出來。她更爆Phoebus同George拍攝親密場口時，竟要求清場！她說︰「佢哋可能想投入啲，就叫唔關事嘅離開，唔緊要啦！我到時睇啦！」並稱幕後當時拍下play back不停分享。

問到Phoebus在劇中要咀人，Candy自爆是被咀的一個，而且更在這部劇集獻出螢幕初吻！由於她一直對外宣稱是「A0」，因此她的初吻也一同獻出。她又指經歷今次拍攝之後，發現過去大家見到的浪漫場口，其實背後是有很多工作人員在場，又要記機位，又唔係望真人，有很多學問。她說︰「我都唔敢睇play back，我都好似Ivy咁怕羞同尷尬，唔會同屋企人睇，到時自己一個人睇！」至於是否有很多親密場口，Candy表示尺度是屬於合家歡，但也有幾場親密戲。問到對手是誰，她說︰「都幾錯綜複雜！因為我同Phoebus、George都有一條線，同Win win都有，Winwin就喺戲中扮家姐！」