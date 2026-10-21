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娛樂
出版：2026-Oct-21 21:15
更新：2026-Oct-21 21:15

HOY反駁《義和》沒香港播映權指控︰4月開始洽談授權

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馬來西亞黑幫劇《義和》定檔12月14日首播。

馬來西亞黑幫劇《義和》在香港播映鬧出風波。

馬來西亞Astro Originals製作的黑幫劇《義和》，起用黎諾懿夥拍李佳芯，HOY早前一事宣傳安排在1020日的黃金時段首播，怎料在開播前夕突然決定全面抽起，改播市川實日子主演的人氣日劇《小鎮星熱點》（THE HOT SPOT）頂上；HOY高層昨日在活動上開腔回應，解釋是片商要求抽起，並暗示有幕後黑手施壓。她坦言今次事件對公司影響很大及有金錢損失。未幾有網民表示「這是不公開的秘密：《義和》從沒香港播映權。」

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周大福媒體娛樂有限公司行政總裁兼執行董事黃雅芬回應《義和》被抽起。

對於被指從沒有獲得香港地區播映權，周大福媒體及娛樂有限公司企業傳訊部今回應傳媒查詢聲明︰

鑑於今天再有傳媒查詢HOY 77臨時抽起播映馬來西亞 Astro 劇集《義和》一事，集團有以下聲明:

1)      集團絕對尊重合約精神，並嚴格遵守合約條款及保密協議，因此當被要求抽起播映《義和》，集團已依足合約程序相應處理。

2)      集團和Astro4月開始洽談《義和》香港地區的授權，於9月正式簽署合約。

3)      在簽訂合約後，集團陸續收到Astro寄來《義和》的片及宣傳物料，並製作宣傳片出街，確認10月在香港HOY 77播出。

4)      距離播出日期的前10天，Astro 正式通知要求撤回有關授權。對於《義和》最終未能播出，公司深表遺憾。

5)      由於雙方合約內容受保密條款約束，本公司未能就合約細節作進一步披露。

周大福媒體及娛樂有限公司企業傳訊部

20261021

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