HOY反駁《義和》沒香港播映權指控︰4月開始洽談授權

馬來西亞Astro Originals製作的黑幫劇《義和》，起用黎諾懿夥拍李佳芯，HOY早前一事宣傳安排在10月20日的黃金時段首播，怎料在開播前夕突然決定全面抽起，改播市川實日子主演的人氣日劇《小鎮星熱點》（THE HOT SPOT）頂上；HOY高層昨日在活動上開腔回應，解釋是片商要求抽起，並暗示有幕後黑手施壓。她坦言今次事件對公司影響很大及有金錢損失。未幾有網民表示「這是不公開的秘密：《義和》從沒香港播映權。」

對於被指從沒有獲得香港地區播映權，周大福媒體及娛樂有限公司企業傳訊部今回應傳媒查詢聲明︰ 鑑於今天再有傳媒查詢HOY 77臨時抽起播映馬來西亞 Astro 劇集《義和》一事，集團有以下聲明: 1) 集團絕對尊重合約精神，並嚴格遵守合約條款及保密協議，因此當被要求抽起播映《義和》，集團已依足合約程序相應處理。 2) 集團和Astro於4月開始洽談《義和》香港地區的授權，於9月正式簽署合約。 3) 在簽訂合約後，集團陸續收到Astro寄來《義和》的片及宣傳物料，並製作宣傳片出街，確認10月在香港HOY 77播出。