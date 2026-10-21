ViuTV 2027｜謝安琪唔抗拒醫美療程 對紅館屢次申請被拒感氣餒

ViuTV 2027節目巡禮今日在旺角麥花臣舉行，由ZPOT以勁歌熱舞揭幕，接著大銀幕播出今年ViuTV多部自家製作品，再由四位司儀介紹公司劇集在海外獲得的獎項。ViuTV 來年將推出四套原創劇，題材涵蓋職場愛情、奇幻故事及女性職場鬥爭。《完美的偽裝》由鄧麗欣（Stephy）、謝安琪等主演，劇集講述三個不同世代的職業女性，在對抗歲月痕跡與爭奪職場權力的過程中，經歷嫉妒、背叛與相互救贖。監製伍健雄與劇中靈魂人物謝安琪亦驚喜現身，向觀眾透露劇集精彩內容。

Kay表示今次自己首部電影作《保持愛你》是跟Stephy拍攝，沒想到差不多18年之後才再合作。她表示今次故事設定在醫美、美容及美妝公司發生的權力鬥爭，她跟Stephy不但是朋友，又是競爭對手，「我比較鍾意個劇本描述我哋嗁友誼，大家喺同一間公司入面，會探討係咪純純的友誼，定係去到某階段大家唔同，呢啲描寫係勁，我幾鍾意個編劇。」 她表示劇集會在明年3月開拍，會趁這段時間減下磅，因為Stephy很瘦，拍住對方會令人覺得好掗拃。她透露其角色是人妻，至於誰人扮演她的老公就要賣下關子，暫時見到劇本老公很錫她，而跟Stephy的友誼會很精彩。

她透露劇集也會接觸到時下一些醫美療程，身邊也有朋友從事醫美工作，更是高層，她說︰「佢有好多證書，會問佢取下經，想去佢嗰工作場所觀察下。因為我個角色都要同客人溝通同為客人做一啲美容程序，自己都想偷下師係點，都想知佢哋個專業範圍用語係點。」問到會否接受醫美，她表示不抗拒，認為任何人有不同需要，「但我就無咁諗，我都ok㗎嘛！」