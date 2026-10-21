ViuTV 2027｜Phoebus咀到Candy瞓著 George自爆肉搏何華超隊穿枕頭

ViuTV 2027節目巡禮今日在旺角麥花臣舉行，由ZPOT以勁歌熱舞揭幕，接著大銀幕播出今年ViuTV多部自家製作品，再由四位司儀介紹公司劇集在海外獲得的獎項。吳啟洋（Phoebus）有兩部劇在手，分別是《心跳日記》、《超能護士》，歐鎮灝（George）則是《心跳日記》及綜藝節目《公司又逼我打籃球》。

Phoebus認奪去王家晴Candy的初吻，亦沒想過拍吻戲要不同角度拍，所以比想像中吻得多，自己也覺得很尷尬不敢看playback。他續指劇情需要，有一些場口比較激烈些，但當日Candy因為長時間拍攝，搞到「錫錫下瞓著」。他說︰「因為佢當日拍咗好耐，好密密麻麻，我去到嘅時候，已經見到佢狀態有啲攰，當要拍好多take嘅時候，再錫佢已經係合埋眼。」

至於Phoebus跟George的BL場口有沒有親咀，George表示沒有。Candy爆他們要清場拍攝，George解釋那一場戲的動作比較激烈，但劇中的男男場口已經全在預告片內。阿Dee聞言笑謂︰「依家啲新人真係勁，拍戲清場！我都未試過……講笑！」並酸溜溜表示公司的劇全都被Phoebus搶去，又呻George也分薄了他的電影工作。

對於他跟Phoebus及《地獄大狀》的何華超的肉搏戲哪一個比較激動，George透露跟何華超的肉搏場口遠比跟Phoebus激動，「今次就冇咁大力，成件事就細力啲，觀眾睇落去啱啱好。」問到跟何華超那場肉搏場口，George表示導演事前有給他們心理輔導，所以只是拍了兩takes。他又稱大家拍攝時有一個枕頭相隔住，「但應該穿咗個窿，個窿有『5億』咁大！」因他在劇中為了5億才獻身。