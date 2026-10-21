ViuTV 2027｜何啟華做遊戲主持 效法陳啟泰但堅拒「朝早飲嗰啲嘢」

ViuTV 2027節目巡禮今日在旺角麥花臣舉行，由ZPOT以勁歌熱舞揭幕，接著大銀幕播出今年ViuTV多部自家製作品，再由四位司儀介紹公司劇集在海外獲得的獎項。ERROR的何啟華Dee除了參演《戀愛流沙》外，還會主持從英國引進的遊戲節目《The Cube》。
阿Dee擔任遊戲節目主持，他表示「成日都話我唔做公司嘢，我一嚟就做個勁嘅！節目係吸引嘅，啲前輩都話唔好定型自己，咩都試下，咁我就覺得要試下做陳啟泰，但朝早我唔飲嗰啲嘢，只係希望秉承到主持人同觀眾嘅互動交流。最緊要同觀眾一齊娛樂，一定會叫藝人上去示範，之後就家庭觀眾，我真係好想派錢俾觀眾，每集廿萬，仲有禮物！」
談到《戀愛流沙》，阿Dee跟蔡蕙琪（Kay）有一場在公廁疑似肉搏的場口，片中阿Dee除淨內衣褲，他說︰「場戲需要啫，當你以為除晒一定係咩，擺到明fake你，大家到時睇下！」由於劇集以12小時實時敘事拍攝，他坦言整個過程都是來回又折返人間，去到尾聲才真的有跟蔡蕙琪有攬攬錫錫的戲。他指這場戲是導演臨時要求，因為加入一場親密戲會令整個故事比較好看，導演有事前諮詢他們的意見，並指蔡蕙琪立馬應承更豪言「我無問題呀！我成日錫㗎！仲問我有冇問題！」他坦言拍攝的時候，大家發現錫完的角度總是欠一些東西，所以大家在現場反覆研究。