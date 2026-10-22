日本唱將Ms.OOJA入行15載 明年1月首辦香港演唱會

Ms.OOJA自出道以來憑充滿感染力的嗓音及細膩演繹，獲得J-POP迷喜愛，代表作包括日劇《戀愛Neet～忘記了的戀愛開始方法～》主題曲《Be...》，令她獲得主流樂壇好評，開始被大眾認識；同時，Ms.OOJA亦以翻唱日本金曲而奠定其實力派地位。是次香港站專場，她將為本地樂迷帶來一場結合唱功與真摯情感的演出。

Ms.OOJA生於1982年10月28日，來自三重縣四日市市的她於2011年以單曲《It's OK》正式出道，翌年以下載量突破百萬單曲《Be...》得以冒起，收錄此曲的專輯《HEART》亦登上Oricon專輯日榜冠軍。2022年，她趁出道10周年登上日本武道館舉行首次個人公演；今年迎出道15周年，Ms.OOJA於大阪城Hall舉行紀念演出，亦曾參與中國綜藝節目《我們的歌》，名字在華語地區漸被認識。