日本唱將Ms.OOJA入行15載 明年1月首辦香港演唱會

日本創作女歌手Ms.OOJA，宣布將於2027年1月9日（星期六）假香港PORTAL舉行首個香港個人演唱會《Ms.OOJA Live in Hong Kong 2027 〜The First Harmonic Junction〜》。這是Ms.OOJA出道以來首次以個人身份來港舉辦演唱會，門票將於下周一（10月26日）中午12:00公開發售。
Ms.OOJA自出道以來憑充滿感染力的嗓音及細膩演繹，獲得J-POP迷喜愛，代表作包括日劇《戀愛Neet～忘記了的戀愛開始方法～》主題曲《Be...》，令她獲得主流樂壇好評，開始被大眾認識；同時，Ms.OOJA亦以翻唱日本金曲而奠定其實力派地位。是次香港站專場，她將為本地樂迷帶來一場結合唱功與真摯情感的演出。
Ms.OOJA生於1982年10月28日，來自三重縣四日市市的她於2011年以單曲《It's OK》正式出道，翌年以下載量突破百萬單曲《Be...》得以冒起，收錄此曲的專輯《HEART》亦登上Oricon專輯日榜冠軍。2022年，她趁出道10周年登上日本武道館舉行首次個人公演；今年迎出道15周年，Ms.OOJA於大阪城Hall舉行紀念演出，亦曾參與中國綜藝節目《我們的歌》，名字在華語地區漸被認識。
活動詳情
演出時間：
2027年1月9日（星期六）
17:30入場 / 18:00開演（當地時間）
地址：新蒲崗PORTAL
票價（全指定座位）：
HKD$999 ／HKD$899（視線不佳區）
特典福利
全場統一福利
【演出後可參與握手會，並由藝人親自遞送親筆簽名明信片乙張】