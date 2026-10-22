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娛樂
出版：2026-Oct-22 07:00
更新：2026-Oct-22 07:00

日本唱將Ms.OOJA入行15載 明年1月首辦香港演唱會

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Ms.OOJA憑充滿感染力的嗓音及細膩演繹，獲得J-POP迷喜愛。

日本創作女歌手Ms.OOJA，宣布將於2027年1月9日（星期六）假香港PORTAL舉行首個香港個人演唱會《Ms.OOJA Live in Hong Kong 2027 〜The First Harmonic Junction〜》。這是Ms.OOJA出道以來首次以個人身份來港舉辦演唱會，門票將於下周一（10月26日）中午12:00公開發售。

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今年迎出道15周年，Ms.OOJA於大阪城Hall舉行紀念演出。

Ms.OOJA自出道以來憑充滿感染力的嗓音及細膩演繹，獲得J-POP迷喜愛，代表作包括日劇《戀愛Neet～忘記了的戀愛開始方法～》主題曲《Be...》，令她獲得主流樂壇好評，開始被大眾認識；同時，Ms.OOJA亦以翻唱日本金曲而奠定其實力派地位。是次香港站專場，她將為本地樂迷帶來一場結合唱功與真摯情感的演出。

 

Ms.OOJA生於1982年10月28日，來自三重縣四日市市的她於2011年以單曲《It's OK》正式出道，翌年以下載量突破百萬單曲《Be...》得以冒起，收錄此曲的專輯《HEART》亦登上Oricon專輯日榜冠軍。2022年，她趁出道10周年登上日本武道館舉行首次個人公演；今年迎出道15周年，Ms.OOJA於大阪城Hall舉行紀念演出，亦曾參與中國綜藝節目《我們的歌》，名字在華語地區漸被認識。

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創作歌手Ms.OOJA亦以翻唱日本金曲而為人認識。

活動詳情

演出時間：
2027年1月9日（星期六）
17:30入場 / 18:00開演（當地時間）

地址：新蒲崗PORTAL

票價（全指定座位）：

HKD$999 ／HKD$899（視線不佳區）

特典福利

全場統一福利

【演出後可參與握手會，並由藝人親自遞送親筆簽名明信片乙張】

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Ms.OOJA於2027年1月9日假PORTAL舉行首個香港個人演唱會《Ms.OOJA Live in Hong Kong 2027 〜The First Harmonic Junction〜》。

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