何超蓮夫妻檔初登大銀幕 參演老公竇驍史詩動作巨製《敦煌英雄》香港定檔10.29

由內地著名神劇《長安十二時辰》導演曹盾與神級編劇馬伯庸聯手，集結章宇、竇驍、呂涼、蔡鷺、趙蘊卓、公磊、楊溢、趙魏、高至霆、余皚磊、韓昊霖、張藝凡、雷佳音、朱亞文、周一圍、李光潔、石兆琪、馮嘉怡、俞灝明、蘆芳生、劉佳、錢泳辰、周德華、寒青、韓秋池、李思博、董文軍、曲高位、王沛祿等演員共同演出的大銀幕動作史詩式電影《敦煌英雄》，正式宣佈香港、澳門定檔10月29日上映！影片為觀眾重現唐朝安史之亂後，展開一場跨越六十年的血戰與歸義傳奇，更是何家千金何超蓮首以夫妻檔齊登大銀幕的電影作品。
2022年開機打造大場面
何超蓮前年以新人姿態踏足影圈，夥拍此沙首次為愛情片《多想和你再見一面》擔任女主角，今次客串丈夫竇驍新片不再扮靚靚登場，電影更早於2022年拍攝，所以是她的銀幕處女作，對超蓮而言意義重大。
《敦煌英雄》今年中秋在內地開畫，片中傾力打造宏大場面，深入河西走廊與敦煌戈壁實景拍攝，真實還原大漠風沙與古城攻防的震撼氣象。製作團隊全數採用實景拍攝與精密搭建，從千斤重甲、堅硬冰冷的兵器，到千軍萬馬騎兵衝鋒與馬車追逐，以極致的視覺衝擊將唐朝傳奇戰爭故事呈獻眼前。觀眾將在大銀幕上親身經歷近身刀劍肉搏與萬箭齊發的爆烈戰場，感受最真實的動作與戰爭場面。與此同時，敦煌壁畫中保存至今的人物服飾、樂舞、器物與色彩，也成為影片視覺創作的重要來源。主創團隊從千年前留下的圖像中尋找依據，將壁畫中凝固的姿態與生活細節轉化為銀幕上的人物與場景。礦物色彩、衣袍、鐵甲、黃沙與斑駁城牆彼此交織，使敦煌文化不止停留於背景之中，而真正進入人物的生活、行動與命運。
故事發生在安史之亂後的河西。敦煌漠州落入叛匪之手，六十年後，匪軍首領任光熱變本加厲、倒行逆施。大都督張佑承籌謀舉事歸唐，卻因計畫暴露，漠州陷入圍困。危局之下，張佑承之女張月牙與「大漠孤狼」狼鷂子等人臨危組隊，出城求援。他們穿越茫茫大漠，在重重險境中尋找破局之機，最終憑藉智慧與孤勇點燃漠州軍民鬥志，共同終結匪軍暴政，讓敦煌重回大唐。從孤城之困到大漠求援，從個人抉擇到眾人並肩，一場牽動全城命運的冒險就此展開。《敦煌英雄》將於10月29日正式登陸香港及澳門大銀幕上映。