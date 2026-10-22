何超蓮夫妻檔初登大銀幕 參演老公竇驍史詩動作巨製《敦煌英雄》香港定檔10.29

由內地著名神劇《長安十二時辰》導演曹盾與神級編劇馬伯庸聯手，集結章宇、竇驍、呂涼、蔡鷺、趙蘊卓、公磊、楊溢、趙魏、高至霆、余皚磊、韓昊霖、張藝凡、雷佳音、朱亞文、周一圍、李光潔、石兆琪、馮嘉怡、俞灝明、蘆芳生、劉佳、錢泳辰、周德華、寒青、韓秋池、李思博、董文軍、曲高位、王沛祿等演員共同演出的大銀幕動作史詩式電影《敦煌英雄》，正式宣佈香港、澳門定檔10月29日上映！影片為觀眾重現唐朝安史之亂後，展開一場跨越六十年的血戰與歸義傳奇，更是何家千金何超蓮首以夫妻檔齊登大銀幕的電影作品。

2022年開機打造大場面

何超蓮前年以新人姿態踏足影圈，夥拍此沙首次為愛情片《多想和你再見一面》擔任女主角，今次客串丈夫竇驍新片不再扮靚靚登場，電影更早於2022年拍攝，所以是她的銀幕處女作，對超蓮而言意義重大。

《敦煌英雄》今年中秋在內地開畫，片中傾力打造宏大場面，深入河西走廊與敦煌戈壁實景拍攝，真實還原大漠風沙與古城攻防的震撼氣象。製作團隊全數採用實景拍攝與精密搭建，從千斤重甲、堅硬冰冷的兵器，到千軍萬馬騎兵衝鋒與馬車追逐，以極致的視覺衝擊將唐朝傳奇戰爭故事呈獻眼前。觀眾將在大銀幕上親身經歷近身刀劍肉搏與萬箭齊發的爆烈戰場，感受最真實的動作與戰爭場面。與此同時，敦煌壁畫中保存至今的人物服飾、樂舞、器物與色彩，也成為影片視覺創作的重要來源。主創團隊從千年前留下的圖像中尋找依據，將壁畫中凝固的姿態與生活細節轉化為銀幕上的人物與場景。礦物色彩、衣袍、鐵甲、黃沙與斑駁城牆彼此交織，使敦煌文化不止停留於背景之中，而真正進入人物的生活、行動與命運。