三代同糖｜繼續玩轉《十月初五的月光》 何依婷容天佑四手聯彈《祝君好》

無綫處境劇《愛．回家之三代同糖》昨晚（21日）及今晚播出的「老細學話兒」及「圓週圓滿曲」，劇情圍繞跨世代老闆仔冠一（容天佑飾）及公司公關圓圓（何依婷飾）。事緣冠一（Vincent）與網紅女友分手後慘遭抹黑，被封「Vincent渣」，圓圓只好親自出手教冠一如何禮貌應付傳媒，冠一因而心動。

大量甜蜜互動極浪漫 今晚故事背景設定為圓圓生日周，向來收兵無數的圓圓，隨著年紀漸大，生日周不再風光，不但禮物鮮花欠奉，更連生日飯也冇著落，為了面子，圓圓自製「浪漫」，險被踢爆！在危急存亡之秋，冠一現場向圓圓示愛，到底「風流二世祖」與「Mean精娘娘」能否修成正果？今晚最大亮點，是何依婷將繼續玩轉《十月初五的月光》，與容天佑四手聯彈劇集主題曲《祝君好》之餘，天佑更會大吹「兩長一短」哨子向依婷示愛，加上二人大量甜蜜互動，浪漫到暈。