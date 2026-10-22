三代同糖｜繼續玩轉《十月初五的月光》 何依婷容天佑四手聯彈《祝君好》

無綫處境劇《愛．回家之三代同糖》昨晚（21日）及今晚播出的「老細學話兒」及「圓週圓滿曲」，劇情圍繞跨世代老闆仔冠一（容天佑飾）及公司公關圓圓（何依婷飾）。事緣冠一（Vincent）與網紅女友分手後慘遭抹黑，被封「Vincent渣」，圓圓只好親自出手教冠一如何禮貌應付傳媒，冠一因而心動。
大量甜蜜互動極浪漫
今晚故事背景設定為圓圓生日周，向來收兵無數的圓圓，隨著年紀漸大，生日周不再風光，不但禮物鮮花欠奉，更連生日飯也冇著落，為了面子，圓圓自製「浪漫」，險被踢爆！在危急存亡之秋，冠一現場向圓圓示愛，到底「風流二世祖」與「Mean精娘娘」能否修成正果？今晚最大亮點，是何依婷將繼續玩轉《十月初五的月光》，與容天佑四手聯彈劇集主題曲《祝君好》之餘，天佑更會大吹「兩長一短」哨子向依婷示愛，加上二人大量甜蜜互動，浪漫到暈。
首嚐古裝造型滋味
另一亮點，是為了增加喜感，圓圓將在女廁中與幻想出來的圓嬤嬤對話，十分過癮。翻查資料，依婷入行後未有正式拍攝古裝劇，問到首嚐古裝造型滋味，她笑言：「係呀，我真係未拍過古裝架，今次係第一次著清朝裝，覺得都幾得意幾特別，因為呢啲衫平時唔會著到，所以都好開心可以試吓。比較難忘嘅係，原來個頭飾係超重！我嗰個係嬤嬤頭嚟，已經咁重，我完全可以想像如果做貴妃或者娘娘更加不得了。」依婷續指曾試過在內地拍劇期間試影古裝照，還大方應要求開心Share相關造型。觀乎依婷傳來的照片，其古裝造型仙氣爆燈，絕對古裝時裝兩相宜。