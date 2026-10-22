專訪「化學系靚廚」鄭紫欣Kobe 經歷七年黑暗期一度暴肥 參加《一飯封神》爆紅苦盡甘來

在香港餐飲界備受矚目的「化學系靚廚」鄭紫欣（Kobe），最近為壽司連鎖店「爭鮮」獲邀合作，推出期間限定「封神之作：與Kobe的法式『蟹』逅」聯乘系列，是次融合了Kobe獨特的化學學術背景與對烹飪藝術的熱誠，將法式精緻料理概念完美注入日式壽司及料理之中，集齊味道與視覺享受。

鄭紫欣參加去年內地熱播、由謝霆鋒擔任主評審的美食競技節目《一飯封神》，主廚Kobe憑實力已在香港餐飲界闖出名堂，並在《一飯封神》中殺入全國12強並榮獲「新銳主廚」殊榮，獲得霆鋒絕佳評價，其後於TVB美食節目《轟炸味蕾的廚房》展現非凡廚藝，被譽為「90後美女主廚」，還參與TVB全新飲食綜藝節目《美食強人》，對於獲安排「放蛇」到食店試食，Kobe大讚拍攝過程有趣好玩。