專訪「化學系靚廚」鄭紫欣Kobe 經歷七年黑暗期一度暴肥 參加《一飯封神》爆紅苦盡甘來

在香港餐飲界備受矚目的「化學系靚廚」鄭紫欣（Kobe），最近為壽司連鎖店「爭鮮」獲邀合作，推出期間限定「封神之作：與Kobe的法式『蟹』逅」聯乘系列，是次融合了Kobe獨特的化學學術背景與對烹飪藝術的熱誠，將法式精緻料理概念完美注入日式壽司及料理之中，集齊味道與視覺享受。
鄭紫欣參加去年內地熱播、由謝霆鋒擔任主評審的美食競技節目《一飯封神》，主廚Kobe憑實力已在香港餐飲界闖出名堂，並在《一飯封神》中殺入全國12強並榮獲「新銳主廚」殊榮，獲得霆鋒絕佳評價，其後於TVB美食節目《轟炸味蕾的廚房》展現非凡廚藝，被譽為「90後美女主廚」，還參與TVB全新飲食綜藝節目《美食強人》，對於獲安排「放蛇」到食店試食，Kobe大讚拍攝過程有趣好玩。
睇木村劇《摘星廚神》感動爆喊
Kobe接受am730專訪，談及自《一飯封神》播出後，在內地掀起一片廚師IP熱潮，自己亦因而受惠，獲邀出席商演及品牌活動，去年底亦獲謝霆鋒邀請出席「美獅鋒味搖滾美食節」，而今次見到自己肖像成了食店的生招牌坦言好開心。Kobe畢業於城市大學化學系，受到廚藝了得的母親影響，她細細個已開始對烹飪感興趣，讀書時已在酒店兼職，形容炮製美食是「吃得到的實驗」，並指：「即係我哋平時做實驗都唔食得㗎嘛，但係如果做廚就，嘩！正呀！我可以自己試，同埋好玩嘅係我覺得，人與人之間嗰個connection，即係人同食物嘅connection係好正！」練出一雙巧手的Kobe不僅廚藝出色，她亦曾夾band及對繪畫充滿興趣且有天份。Kobe自爆2018年開舖後迎來極大壓力，當時每晚收工靠食燒味飯當消夜減壓，結果163cm高度的她一度重至150磅，比起現時肥足三個碼，自揭減肥原因是過重導致腳痛，每日開工企足兩個鐘，意識到自己身體出現問題，決心去見營養師，靠食餐單及戒口，花約八個月多成功減磅。在芸芸飲食題材的影視作品中，Kobe自言睇木村拓哉主演的《摘星廚神》系列最受感動，還代入片中情節，感受自己七年來開舖經歷，令感同身受的她睇到爆喊。問到可有興趣挑戰演戲，Kobe表示若有機會，亦希望可以演一套港版《摘星廚神》。