《閃靈》4K修復導演加長版 10.29首於大銀幕重映驚慄經典

由傳奇導演史丹利寇比力克（Stanley Kubrick）執導的影史驚慄經典《閃靈》（The Shining），將於10月29日於香港首度上映，4K修復的144分鐘導演加長版，讓影迷在大銀幕上重新細看經典，亦讓初次接觸本片的觀眾走進迷宮般的酒店空間，感受層層累積的心理壓迫，在萬聖節檔期展開一趟扣人心弦的驚慄之旅。

《閃靈》改編自被譽為懸疑大師的著名作家史蒂芬金（Stephen King）的暢銷小說作品，由經常被公認為電影史上最傑出和其中最有影響力的導演史丹利寇比力克（Stanley Kubrick）執導及編劇。導演費盡心思選角，最終挑選了奧斯卡影帝傑克尼克遜（Jack Nicholson）與康城影后雪莉杜瓦（Shelley Duvall）擔任電影中的男女主角。相較119分鐘版本，本次上映的144分鐘導演加長版多約25分鐘內容，進一步補充主角一家三口的背景、相處細節，以及他們與酒店的關係，讓人物刻畫與敘事鋪陳更為豐富。

這些額外片段不僅延展故事，亦讓家庭關係中的疏離與不安有更多鋪墊。觀眾可從角色的對話與細微反應中，重新審視人物之間的情感張力，感受《閃靈》如何讓恐懼逐步滲入日常，構築層層遞進的心理驚慄。25分鐘的片段中更有不少為已故女主角雪莉·杜瓦的鏡頭，據説當年導演為了使她呈現歇斯底里的精神狀態，其中一場戲重拍了127次，甚至使她一度瀕臨體力透支和心理崩潰，是次導演加長版可謂把她作為演員的專業精神表現得淋漓盡致。

《閃靈》有別於一般的恐怖片，摒棄了傳統驚慄片依賴突發驚嚇的套路，轉而以精密的視覺語言與心理壓迫，刻畫孤立環境下的人性崩解與恐懼，歷經數十年，依然是影史驚慄經典。 戲裡的 Overlook Hotel 不只是故事背景，其錯綜複雜的走廊與看似熟悉卻難以掌握的空間布局，亦讓酒店本身成為營造不安的重要元素，觀眾隨角色穿梭其中，彷彿置身無法輕易找到出口的迷宮，逐步陷入如夢境般的迷失感。《閃靈》更為早期低角度 Steadicam 運鏡與廣角鏡頭的代表作之一 ，透過穩定而流暢的移動鏡頭，帶領觀眾穿梭酒店空間。貼近地面的低機位運鏡，以童稚的第一身視覺配合廣角鏡頭所強化的縱深與尺度感，在看似平靜的畫面中逐步累積壓迫感。

為配合10月31日萬聖節，英皇戲院所有《閃靈》場次均設為「10.31限定場」，入場觀眾可獲贈特殊印刷海報及限定貼紙。當日更於銅鑼灣時代廣場舉行「孖住出場」造型挑戰，邀請觀眾與朋友以同色系服裝、相似穿搭，或模仿《閃靈》角色造型結伴入場，將電影意象化為個人穿搭。現場工作人員將選出三對得獎拍檔，每位得獎者可獲戲票兩張，與朋友分享觀影樂趣。 此外，凡購買《閃靈》正場戲票一張，即可於指定網站登記換領「閃靈經典海報」一張。VIP CINEMER會員亦可憑每張《閃靈》戲票，於指定網站登記換領專屬「珍藏版明信片」一套（一套四款）。禮品數量有限，先到先得，換完即止。更多收藏驚喜陸續有來，「特典場」將於11月舉行，相關詳情敬請留意英皇戲院官方公布。