葉蒨文拍拖遊盡電影取景地 爆GM曾展望食完大王具足蟲變曱甴剋星

葉蒨文（Sophie）出席香港旅遊發展局（旅發局）在大館舉行的的「香港連場好戲」啟動禮，今次她與男友曾展望（GM）一同參與拍攝宣傳片，兩人奉旨拍住拖開工，更到了經典電影在港的取景地，包括到石澳重演周星馳作表作《喜劇之王》重要場口，而Sophie最深刻卻是到時代廣場向《盜墓者羅拉：生命之匙》（Lara Croft: Tomb Raider – The Cradle of Life）致敬，她稱：「因為我係個土生土長嘅港島人，我由小到大都經常出入港島唔同地方，時代廣場我成日去，當睇返《盜墓者羅拉》，到我自己去模仿個場景時，覺得原來時代廣場係咁嘅感覺，好proud of自己係香港人。」她為宣傳片共花三日拍攝，十分自豪在有「東方荷李活」之稱的香港長大。今次Sophie為旅發局分三日進行拍攝，跟男友在鏡頭前當然合拍，笑言「一埋位就得」！

行得正企得正，錯不在自己

Sophie為《女神配對計劃2》擔任花生團，問到可有留意今季女神遭不少網民狙擊，她認為真人騷秀一定有人批評，引網民討論亦很正常。Sophie覺得有些人將生活的壓力發洩到一些公眾人物身上，她稱自己不用太上心，談到曾與網民隔空開火，Sophie自言不會因此而減少上社交平台，「唔會啊！因為我唔㷫㗎！因為錯不在我，我行得正企得正，我覺得有時啲人係心地不好，點講呢…我覺得有時我發聲係因為，我覺得呢啲係唔啱嘅行為，而唔係因為自己上心囉！」GM剛剛迎來29歲，同是10月之星的Sophie亦即將生日，她表示忙於開工，暫時未有計劃如何慶祝。Sophie在二人拍拖後終在去年圓夢展開日本之旅，雖有計劃去東京旅行，但年底仍有不少工作在身，最想去迪士尼樂園的她惟有寄望明天。至於GM在《試真D唷》挑戰外型似足「巨型曱甴」的「大王具足蟲」拉麵，Sophie笑指：「我想分享，其實GM食蟲對我係有好處。」她踢爆男友好怕昆蟲，恐懼到不敢捉曱甴，自從挑戰完食「大王具足蟲」後，現在可以經常幫她捉曱甴，封GM為「專屬曱甴護衛」。