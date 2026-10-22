岑麗香為銀屑病患者打氣 張達倫囝囝有嚴重皮膚病

為了響應2026世界銀屑病日，岑麗香、張達倫與一眾醫生團隊，透過「看見」、「了解」、「支持」、「同行」四大主題，呼籲大眾對銀屑病及銀屑病關節炎患者關懷、支持，及分享其需要。他們希望透過活動鼓勵銀屑病及銀屑病關節炎患者重拾信心，皆因銀屑病會導致皮膚出現紅斑及鱗屑，令患者不敢穿著短袖及鮮色衣服，又或者要面對身邊異樣的眼光，容易產生自卑與焦慮，岑麗香在台上呼籲表示：「 請大家一定要相信自己嘅美麗同價值！疾病絕對唔能夠定義你，只要有信心，每個人都可以穿出自己風格！希望大家都能夠勇敢展現自信，自由自在咁享受生活每一刻！」

張達倫就認為對抗此等慢性病，雖然是一場持久戰，但絕非孤軍作戰，現今社會醫學先進，只要配合醫護團隊，一定可以控制病情，重拾生活節奏！他透露邊有朋友受銀屑病困擾近廿年，就連頭髮亦因此而變得稀疏，最後對方聽取醫生建議，接受生物製劑治療後，情況得以改善，他還透露9歲兒子有嚴重皮膚病，明白作為皮膚病患者身邊人關懷的重要，「其實自己都體會到皮膚出問題時，身邊人嘅感受，因為我個仔由出世到而家都有好嚴重皮膚病，一直都要睇皮膚科醫生，最嚴重嘅時候影響到全身，啲皮膚又紅又腫，唔知咩原因導致，總之一唔夠瞓、抵抗力弱，又或者食花生、騎馬，就會發作，非常痕癢，見到佢不斷咁搲，搲到腫晒流晒血，真係好心痛。」

此外，岑麗香透露自小朋友入學後，時間上較之前充裕，可以做更多自己喜歡的工作，並希望可以一年一劇。問到小朋友可有遺傳她的演藝細胞？岑麗香笑指可能有：「其實上年無端端個仔喺學校有個Solo表演，原來佢秘密練咗幾個月，冇話我哋知，去到睇佢表演，都幾驚喜，估唔到佢唱歌都唱得幾好聽，除咗唱歌，佢都鍾意畫畫，所以會喺呢啲方向畀多啲佢去嘗試。」