璀璨之城｜蔡一智囂張浮誇登場 張智霖片場化身褓姆兼戲劇指導幫老best盡快入戲

《璀璨之城》昨晚（21日）第八集終於迎來蔡一智，他在戲中扮演傳聞中惡搞人物、官家千金官詩雅Celia（蔣家旻飾）老公湯俊宇Felix（周志康飾）親哥哥湯信義。劇情講到他澳洲出獄返港，官家為其洗塵，信義不畀面不特止更句句有骨，寸爆宴會食物冇質素之餘，又當眾聲大大教訓細佬Felix沒想法、沒出息，兼且著他唔使畀面官家：「阿哥要知道你有咩睇法」、「你唔使理官家點諗，你姓湯嘅，你可以有自己立場」；更誇張是，當Celia同孝君企圖幫口時，信義勁大反應嬲爆拍枱：「我同我細佬傾緊偈呀，我話我同我細佬傾緊偈呀！」最終孝賢出手教訓囂張無禮信義，故意敬對方一杯時將紅酒斟到滿瀉，不滿被挑機的信義再次跳掣，鬧爆「你啲酒好渣」之後，再怒掟餐巾拂袖離座，場面極有張力。

蔡一智入行多年只參與過三部無綫劇集拍攝，先後是1992年《沖天小子》、2013年《衝上雲霄II》，及熱播中的《璀璨之城》，故此阿智是次亮相公仔箱、還要是台慶劇實屬難得；更難能可貴的是，阿智三部無綫劇集《沖天小子》，張智霖均有份參與演出。

為隆重其事，Chilam除親自出馬邀請阿智演出，更當正自己是阿智褓姆及戲劇指導，於現場「𥄫實」阿智；監製笑言盡責的Chilam，因有感是自己提出邀請，故自覺有責任照顧好友的同時，亦想確保好友演出符合水平以免影響劇組，相當細心。蔡一智接受tvb.com訪問時，談到要與老公鬼鬼的張智霖演敵對關係，確實有點不適應：「我哋咁多年朋友真係太熟，初時演敵對好唔慣。但Chilam好好，佢一有時間就會同我對稿、提點我，幫我快啲入戲。」