周吉佩首進軍內地大型節目 攜手中國好聲音冠軍伍珂玥深情獻唱粵語金曲

歌手周吉佩（吉吉）近日獲邀以「香港代表」身份，前往廣西出席「第8屆東盟視聽周開幕禮」。這是吉吉首次參與內地大型節目錄影，同場集結了來自內地不同省份及東盟國家的優秀歌手。吉吉此行致力推廣粵語歌曲文化，更獲安排與《中國好聲音》總冠軍伍珂玥同台合作，連唱多首經典粵語金曲，精湛演出贏得全場熱烈掌聲。

走訪廣西北海

吉吉坦言，能夠代表香港進行文化交流是他萬分的榮幸。在廣西北海停留的數天期間，他深刻感受到當地濃厚的粵語文化氛圍。吉吉分享道：「廣西有近2500萬人講粵語（當地俗稱白話），同廣東粵語非常相似。不論是搭乘的士、在餐廳用餐，還是與當地民眾交流，隨處都能聽到大家唱著、聽著香港的廣東歌。」他更抽空到北海當地最出名的「天下第一灘」銀灘打卡。吉吉補充指，當地民眾深受香港電影及電視劇文化薰陶，對廣東歌懷有極深的情懷，這也是這次粵語金曲串燒表演反應如此熱烈的原因之一。