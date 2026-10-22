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娛樂
出版：2026-Oct-22 19:56
更新：2026-Oct-22 19:56

鄭秀文Sammi見證許志安走出七年陰霾重踏舞台勁感動 狂loop精華片段力撐開part 2

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Sammi出席活動，分享自己喜歡哪類型的珠寶。(蘇文傑攝)

鄭秀文Sammi今日現身尖沙咀出席珠寶品牌店開幕禮，Sammi自言喜歡型格首飾，最著重配襯耳環。問到許志安揀選首飾的眼光如何時，Sammi就指安仔的眼光通常也合她心意，但兩人都以簡約為主，她透露婚戒亦非常傳統，「好基本款式，以前婆婆戴嘅金環，好basic乜都冇，喺金行打造。」她笑言隨便放在家中抽屜，平時也甚少戴出街。

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談到在社交平台感觸分享砌puzzle的領悟，Sammi自言一向都有玩砌圖，由於早前安仔忙於籌備演唱會，她相對空閒便重拾興趣，「睇返安仔演唱會，身邊團隊好多人幫佢，每個人都好似佢身邊一塊重要嘅puzzle，一路砌一路好感動。（你都係重要一塊？）都應該係掛！（笑）」提到低調支持，她解釋，「其實佢11年無開演唱會，呢七年都經歷咗好多，無論人生或工作上，難得企上舞台，呢3晚梗係屬於佢自己，歌迷都係要等睇佢同聽佢嘅歌，我只係可有可無。」

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問到她最感動的陪份，Sammi笑言難取捨，全程感動，「由佢可以開返演唱會，過程好緊張，好珍惜呢個機會，以致有返信心，過咗第一晚觀眾嘅反應，之後就可以放鬆，啲人好鍾意個show，雖然主角唔係我，但都好感動。同埋social media都好支持，好開心。」問到可有食凍辣蟹慶功時，她卻道，「第二日起身好簡單食越南河，夜晚問佢想食啲好嘢，佢話想食飯盒，然後叫咗個雞扒飯。人有時其實心靈滿足，食最簡單雞扒飯都好滋味。」

她認為完騷慶功是其次，兩人花了不少時間傾偈，「傾返呢個show，呢七年一步步走返上呢個台，同觀眾嘅接納。」她透露仍未走出演唱會後遺，仍然在重看演唱會精華，談到連張學友都嫌3場太少，有沒有想過開Part 2，Sammi亦表贊成，甜笑道：「佢任何決定都支持。」

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