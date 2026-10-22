女神配對計劃2｜陳星妤遭李爾晨「求愛」勁驚訝 搞笑派檸檬鬧阻住識男仔

《女神配對計劃2》本周日（25日）播出的第八集《女神2》，繼續是「心跳電話亭」，12位求愛勇者吳兆麟（Alan）、吳旭東（東東）、俞鋆瑞（Ice）、譚梓樂（Hepta）、李爾晨（Kyle）、林子朗、伍頌曦（Preston）、侯建民（Zico）、林福明、吳俊峰（Mark）、方智弘（Oscar）及關經翰（Oswald），將爭奪與何沛珈（Roxanne）、陳若思（Amber）、郭珮文（Juliana）、梁超怡（Chiuyi）及陳星妤（Yvette）在電話亭中的15分鐘單對單相處時間，挑戰「心跳」主題考驗之餘，亦爭取機會傾吓偈增進了解。

官方率先公布「提升心跳達人」陳星妤Yvette的「心跳電話亭」搶先睇，上一集登場時被指靚爆鏡的Yvette，今集分別獲Kyle及Preston爭取獨處，最驚爆的是，Kyle解釋選擇Yvette的原因時，不但揭出二人於大學時早已相識，更直指與Yvette一度「友達以上」：「我同陳星妤大學就識，有段時間我哋行得好埋，又好似有、又好似冇咁，嗰種感覺係咪叫友達以上、戀人未滿。」難怪二人經常相約做gym，一起拍攝的運動系列social reels又如此有默契。

對於Kyle主動表示想增進了解，Yvette大感錯愕，劈頭第一句便說：「你做乜鬼，我好唔慣？」、「你唔係揀到冇人先揀我嘛？」Yvette事後接受製作組訪問時，則展現了她其實接收到Kyle的善意：「佢可能驚我冇人揀，企咗出嚟，我心諗你做乜鬼嘢啫，叉隻腳落嚟阻住我識男仔！」至於Preston則率直表示想給自己一個機會認識其他女神。