莫文蔚跟老公相識40年形影不離 諗過重唱舊作有意返港開騷

莫文蔚(Karen)到中環出席品牌活動，她透露已經很久沒有跟大家見面。她透露現在跟自己的樂隊The Masters製作新歌，料年底會推出，今次歌曲由她填詞，主要是英文為主，也有些是填中文歌詞。她說︰「開始夾band之後，有另一種體驗，依家自己寫歌雖然過程有啲孤獨，因為自己一個創作，但同幾個投契嘅朋友jam歌係好愉快，所以好快寫晒成張碟！」 Karen表示全副心機都放在音樂上，由於之前做了一段時間巡唱，現在又做新碟，所以很快又會做另一個巡唱，所以視影計劃會暫時擱置。由於上一次香港站演出因為大埔宏福苑火災而取消，她表示下一個巡唱會重新入紙申請香港的場地，「出咗新碟會做新嘅tour，都唔會做番上一次個show(內容)，都係會做新嘢。」問到會否考慮其他場地，她表示一切看緣份，看哪個地方獲批。

談到很多歌手表示現在申請場地演出很困難，她直認不諱︰「係呀！因為有各式各樣嘅Show，又有好多音樂節，對觀眾係好事，多啲唔同選擇。」她又指上次未能成功開騷當然有些失落，但自己仍繼續工作，相信總有機會跟fans見面。 對於Eason陳奕迅最近決定翻錄昔日舊歌，更邀fans入場見證，問到何曾考慮翻唱一些舊歌搞一個騷，她說︰「其實都有諗過呢件事，因為我大部分都係情歌、慢歌，我都覺得好適合做管弦樂團演繹方法，所以有諗過如果有機會跟管弦樂團做一個Show，可能有機會唱很多經典，就可以收錄成為新作品。」問到有一哪首想再唱，她坦言有很多，因為當時唱歌的技巧未成熟，加上現在人大了，對一些歌曲會有另一番體會。

Karen透露錄音的工作主要在香港或北京，方便可以陪媽咪，問到老公有沒有詐型，她笑謂老公「好抵得諗」，如無必要都不會分隔兩地，加上對方的工作容易遷就，不一定要坐在辦公室，所以可以經常出雙入對。今年是Karen與老公的結婚15周年，她提到明年是跟她老公相識40年，高呼很難得，而且雙方都是大家的初戀對象，「慶祝唔使擇日，每日喺埋一齊已經係好值得慶祝！」早前周星馳推出《功夫女足》，她透露上映時，自己正身在歐洲。

2003 年莫文蔚在柏林拍戲時跟Johannes重逢，當時對方已離婚並育有 3 名子女；直到 2007 年莫文蔚與馮德倫分手後，兩人重新來往並結婚。