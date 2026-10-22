陳卓賢爆愛犬超嗲阻執行李 預告MIRROR演唱會以驚喜組合現身

Ian陳卓賢到中環出席活動，他表示今次打扮有牛仔元素，是自己日常喜愛的穿搭，並特別把外套扣上鈕看上去像jump suit的感覺。他又提到自己有不同的袋用來襯衫，並會按不同需要考慮用大袋還是細袋。問到他日常外出必帶的東西，他表示有耳機、電話、叉電器及潤唇膏，所以品牌最新的手袋size最適合。 他透露家中愛犬一見他拿手袋或換衫，便知道有可能出街，就非常興奮便會立即貼住他。每當他出trip時執行李時，便會跳入行李箱。「兩隻平時唔係行得好埋，有時一齊跳入去，好溫馨個畫面，我都唔忍心趕佢哋，等佢哋坐半粒鐘，遲少少執。」

談到他即將舉行的澳門演唱會，他透露內容會有些不同，「因為呢個唔係《Growth》嘅tour，唔好用《Growth》演唱會去睇新嘅音樂會。」他希望呈現一個感覺像他約大家去澳門一起吃飯，讓大家親密一些，亦會唱很多沒唱過的歌或從來沒唱過live的歌。由於明天是23日亦是出歌日，「聽日都會出多首歌，呢首做好一段時間，喺演唱會上面都唱過。隔咁耐先出係因為感應到每首歌幾時出，好似我一個月出一隻，都會諗個排序，可能計劃出呢首，但臨出嘅時候感應到唔係呢首，就會排另一隻。」他亦預告即將會出碟，希望可以搞一個簽唱會。

他表示完成澳門演唱會之後，便會準備MIRROR的演唱會，Rundown亦已安排好，透露會有一些前所未有的合作，從未試過的組合。至於是否會出席Stanley在峇里的婚禮，他大賣關子表示尊重對方保密的意願。

早前MIRROR到學校拍團綜，Ian開心有小朋友聽過他的歌曲，談到有小朋友稱呼姜濤做叔叔，Ian表示小朋友也只是叫他的英文名，沒有特別稱呼他做哥哥或叔叔，就算被嗌叔叔也沒有所謂。「有時同小朋友close啲相處已經好開心，我覺得同小朋友相處唔需要𠱁，最緊要知道佢哋想要咩，想表達咩，佢哋覺得舒服，知道你有聆聽。」談到他在最新的遊戲表現不錯，他笑言很易捉到節目組的套路，只要逆向思考便可以。對於Stanley等埋怨拍了這麼長時間才得一千獎金，他笑言大家只是開玩笑，因為大家都賺了一些回憶。梁祖堯亦會在團綜出現，他表示今次像見到一個老朋友關心大家的近況，感覺不會像上一次在《調教你MIRROR》般落淚。