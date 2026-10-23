幻視專訪｜Paul Bettany《幻視征途》包辦監製 Marvel新男神Ruaridh Mollica堅持手寫劇本

Marvel Studios於2022年開發以幻視為主角的《溫黛與幻視》（WandaVision）衍生劇集，全新作品《幻視征途》（VisionQuest）目前正在Disney+獨家上架。該劇由保羅比特尼（Paul Bettany）再任Vision一角，並加入與兒子Tommy的父子情和祖父的故事。

身兼主角及監製的保羅，與主創人Terry Matalas及演員共同創作今次的故事，包括飾演「奧創（Ultron）」的James Spader、「兒子Tommy」Ruaridh Mollica ， 現年27歲的Ruaridh更被外界封為「Marvel新男神」！ 《幻視征途》內容加入《木偶奇遇記》（Pinocchio）及《科學怪人》（Frankenstein）的特質，小木偶與怪物都找出人生目標和人性。反映Vision雖然是機械人，但也有人性的一面，會憤怒、性急，會受挫折。Terry日前率領保羅、James、Ruaridh接受am730獨家訪問，細談一下拍攝花絮和心得。

若有時光機想回到過去 記：請問你是如何創造Vision一角？ Paul：我花了5年時間去創造機械人的故事。例如用《木偶奇遇記》的方式去表達如何成為人類，或利用《科學怪人》的故事解釋「我是誰」的意義等。當得知有Tommy這角色後，便參與以上方式，以及加入父子情的故事。 記：科技與人工智能(AI)的急速發展，有幫助你們的工作嗎？ Ruaridh：我仍愛用手寫的筆記和劇本，會感到更接近這門工作。劇中的布景也全是手工製作的，很少用上大型綠幕的技術。 Paul：我知道後製有以科技擦掉我在拍攝飛行時的威也，而我只會用科技去作資料索查工作。

記：如果時光可倒流或前進，你們希望和誰到甚麼地方？ Ruaridh：希望到Duke Ellington的爵士世界內，嘆一杯Martini和看他們表演，而且我要帶Paul一齊去。 Paul：我也同意，一些地下酒吧的感覺。

主創Terry仍然用筆寫稿 記：編劇與主演之一，同時也是該劇的監製，可否分享一下創作和拍攝過程？ Terry：在我腦海看到這間由AI創造的房子，感覺雖然溫暖，但令人不安，一些仇恨會在牆壁上，和有一部升降機，只要Vision和Al溝通。最主要的是Vision要和Ultron對話，Ultron被困著和有點害怕的感覺。 記：奧創受到最大的懲罰就是無聊，你有否同感？ James：我一點也不會悶，因為很快可找到事情來充實時間。奧創很愛吸收新知識，並進入新環境；雖然他被困着，但花了很多時間給Vision製造多個危機。他最大的目的就是逃出這房子，對他來說是生死問題。

記：你們有沒有利用科技去幫助你們的工作？ Terry：科技幫助到James用短訊。 James：對我來說短訊是新科技，其他沒有太多幫助。 Terry：我仍然用筆寫稿。科技對我來說，是可以利用到這方法（zoom）去溝通，不過也有些信號中斷的感覺；因為不處於同一間房間內，但起碼比通電話好。我認為電話是一個偉大的發明，但zoom作為商業會議，對產品很有幫助。 記者Lilly Lui洛杉磯報道