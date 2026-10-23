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娛樂
出版：2026-Oct-23 08:00
更新：2026-Oct-23 08:00

高橋洋子舉行亞洲巡迴演唱會 香港站明年1.16黃埔TIDES開唱

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今年60歲的高橋洋子宣布明年1月舉行首個香港演唱會。

日本殿堂級歌手高橋洋子，憑《新世紀福音戰士》（EVANGELION，簡稱EVA）經典主題曲《殘酷天使的行動綱領》紅遍全球，近日她宣布年底展開名為「夜想曲」的亞洲巡迴演唱會，分別到台北、新加坡及香港演出，香港站已定2027年1月16日（星期六）假黃埔TIDES舉行。

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今年60歲的高橋洋子每次來港均獲大批動漫迷朝聖支持，她將於2027年1月16日舉行香港個人演唱會《YOKO TAKAHASHI EVANGELION Live Tour -Nocturne- in Hong Kong》，這是高橋洋子首次以個人身份的香港個唱，選址香港TIDES，全場企位，門票將於20261028日中午12時正式公開發售。高橋洋子特地拍攝短片宣傳YOKO TAKAHASHI EVANGELION Live Tour -Nocturne- in Hong Kong》演唱會，屆時她與香港樂迷展開一場跨越世代、交織回憶與感動的音樂之夜。票價分為四種，最貴SSVIP定為HKD$1,399，還有HKD$999VIP）、HKD$899MEZZF）、HKD$6991F）；SSVIP門票持有人可獲得高橋洋子親筆簽名明信片、紀念T恤及巡演海報，並享有1V10集體合照機會，讓樂迷留下與這位EVA經典歌姬的珍貴回憶。VIP門票亦包括印刷簽名明信片、歡送會及巡演海報，讓不同預算的樂迷均有機會參與這場音樂盛會。

對不少香港樂迷而言，《殘酷天使的行動綱領》早已不只是一首動畫主題曲，更承載着青春、熱血與成長的回憶。這次高橋洋子首度以個人演唱會形式登陸香港，將讓本地樂迷有機會近距離感受這位經典歌曲原唱者的現場魅力，親身體驗EVA音樂所帶來的震撼與感動。

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活動詳情

日期：2027116日（星期六）

時間：17:00入場 / 18:00開演

地址：香港TIDES（九龍紅磡德安街1號黃埔天地黃埔號）

票價（企位）：HKD$1399SSVIP）／HKD$999VIP）／HKD$899MEZZF）／HKD$6991F

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